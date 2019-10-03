0553 313 94 23

İŞKUR kamu kurum ilanları İŞKUR özel sektör iş ilanları

İŞKUR tarafından 81 ilde kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Sosyal Çalışma Programı (SÇP) ile bu yıl 20 bin 172 üniversiteli, hem iş tecrübesi edindi hem de para kazandı. Türkiye İş Kurumu İŞKUR 3 Ekim 2019 iş ilanları yayınlandı. Kamu personel alımı haricinde özel şirketler de çok sayıda personel alımı yapmak için İŞKUR üzerinden iş ilanı vermekte. İşte İŞKUR kamu kurum ilanları İŞKUR özel sektör iş ilanları haberi.

03 Ekim 2019 Perşembe 12:42
İŞKUR kamu kurum ilanları İŞKUR özel sektör iş ilanları

İŞKUR tarafından 81 ilde kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Sosyal Çalışma Programı (SÇP) ile bu yıl 20 bin 172 üniversiteli, hem iş tecrübesi edindi hem de para kazandı. Türkiye İş Kurumu İŞKUR 3 Ekim 2019 iş ilanları yayınlandı. Kamu personel alımı haricinde özel şirketler de çok sayıda personel alımı yapmak için İŞKUR üzerinden iş ilanı vermekte. İşte İŞKUR kamu kurum ilanları İŞKUR özel sektör iş ilanları haberi.

İŞKUR kamu alımı iş ilanları merak ediliyordu. Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından Resmi Gazete'de bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda temizlik ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında sürekli işçi alımı yapılacağı ifade edildi. Üniversite tarafından yayımlanan ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi alımı başvuru şartları

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

h) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 25 sürekli işçi alımı başvuru tarihi

Başvurular 17/10/2019 tarihinde saat 09.00’da Kilis 7 Aralık Üniversitesi Merkez Kampüsünde bulunan Kapalı Spor Salonu’nda Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz web sayfasında (www.kilis.edu.tr ) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. ilan aşvuruları için tıklayınız

İŞKUR iş ilanı ile alımı yapılan meslekler

Beden İşçisi (Genel) 10838

Satış Danışmanı / Uzmanı 2143

Temizlik Görevlisi 1927

Makineci (Dikiş) 1921

Garson (Servis Elemanı) 1242

Kasiyer 850

Reyon Görevlisi 746

Konfeksiyon İşçisi 744

Ön Muhasebeci 735

Güvenlik Görevlisi 636

İŞKUR iş ilanları için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 12:42
  1. Kilis
  2. İstanbul
  3. işkur iş ilanları
  4. izmir iş ilanları işkur
  5. işkur konya iş ilanları
  6. kastamonu işkur iş ilanları
  7. sivas iş ilanları işkur
  8. trabzon iş ilanları işkur
  9. işkur antalya iş ilanları
  10. işkur bursa iş ilanları
  11. işkur kamu ilanları
  12. işkur kamu personel alımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İŞKUR kamu kurum ilanları İŞKUR özel sektör iş ilanları
    1. İŞKUR kamu kurum ilanları İŞKUR özel..
    2. Volkswagen'in ardından bir dünya..
    3. Krizlerle gündemden düşmeyen..
    4. Erzurum'da tarihi kale keşfedildi!
    5. İstanbul'daki barajlardan kötü haber!..
    6. Ankara'da havai fişekler yangına neden..
    7. AYM'den tepki çeken Sırrı Süreyya..
    8. Suriye Rusya’nın silah test üssü!
    9. Abdurrahman Dilipak’tan ‘FETÖ..
    10. Depremde hasar gören minarenin..
    11. Süt fiyatlarına zam yapıldı!
    12. Zalimler ya masada, ya da sahada..
    13. CHP’li belediye Emir Başer’i garson..
    14. NATO gemileri Çanakkale'de
    15. Galatasaray eski Başkanı konkordato..
    16. ﻿Erdoğan istese Mursi desteğini..
    17. Isparta Keçiborlu TOK kentsel dönüşüm..
    18. Albayrak'tan enflasyon açıklaması
    19. Mısır gösterilerinin mimarı ilk kez..
    20. Milletvekilinin evinde intihar..
    21. ABD'de bombardıman uçağı düştü: 7 ölü
    22. Araştırma görevliliğine atamalarda 35..
    23. Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu..
    24. ABD'den şaka gibi güvenli bölge..
    25. İran, Irak'a sınır kapılarını kapattı!
    26. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura..
    27. Her şey sosyal medyada bir 'an' için..
    28. Terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe:..
    29. Büyük kulüpler sezona kötü başlangıç..
    30. 'Uzay enkazı' insanlığın keşif..
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor