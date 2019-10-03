İŞKUR tarafından 81 ilde kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Sosyal Çalışma Programı (SÇP) ile bu yıl 20 bin 172 üniversiteli, hem iş tecrübesi edindi hem de para kazandı. Türkiye İş Kurumu İŞKUR 3 Ekim 2019 iş ilanları yayınlandı. Kamu personel alımı haricinde özel şirketler de çok sayıda personel alımı yapmak için İŞKUR üzerinden iş ilanı vermekte. İşte İŞKUR kamu kurum ilanları İŞKUR özel sektör iş ilanları haberi.

İŞKUR kamu alımı iş ilanları merak ediliyordu. Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından Resmi Gazete'de bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda temizlik ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında sürekli işçi alımı yapılacağı ifade edildi. Üniversite tarafından yayımlanan ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi alımı başvuru şartları

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

h) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 25 sürekli işçi alımı başvuru tarihi

Başvurular 17/10/2019 tarihinde saat 09.00’da Kilis 7 Aralık Üniversitesi Merkez Kampüsünde bulunan Kapalı Spor Salonu’nda Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz web sayfasında (www.kilis.edu.tr ) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. ilan aşvuruları için tıklayınız

İŞKUR iş ilanı ile alımı yapılan meslekler

Beden İşçisi (Genel) 10838

Satış Danışmanı / Uzmanı 2143

Temizlik Görevlisi 1927

Makineci (Dikiş) 1921

Garson (Servis Elemanı) 1242

Kasiyer 850

Reyon Görevlisi 746

Konfeksiyon İşçisi 744

Ön Muhasebeci 735

Güvenlik Görevlisi 636

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