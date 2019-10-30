Hemşire alımı güncel iş ilanları hemşireler tarafından takip ediliyor. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile 43 farklı sağlık kurumu yeni hemşire iş ilanı yayınladı. İŞKUR en az lise mezunu olmak üzere toplamda 98 hemşire alımı yapacak. İşte İŞKUR güncel hemşire iş ilanları ve İŞKUR Hemşire alımı yapacak Sağlık Kuruluşları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) farklı hastane ve sağlık merkezlerinde hemşire personeli istihdam etmek için 38’i lise mezunu olmak üzere 43 farklı iş ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre başta İstanbul, Adana, Ankara, Konya, Denizli, Antalya ve İzmir olmak üzere 27 şehirde toplam 98 hemşire alımı yapılacaktır.

Hemşire alımı yapacak olan sağlık kuruluşları güncel ilanlar

Ön başvuru kayıtları İŞKUR şubelerinden veya e-şube üzerinden yapılacak olup, hemen başvuru yapmak isteyen adaylar için, ilan altında link verilmiştir. Belirtilen linki tıklayarak, İŞKUR aracılığı ile hangi illerde hemşire alımı yapıldığını görebilir ve e-devlet şifrenizle giriş yaparak online başvurunuzu gerçekleştirebilir veya işverenin iletişim bilgileri ile iş görüşmesi randevu talebinde bulunabilirsiniz.

1 - Defne Hastanesi

27.11.2019 Hatay, lise mezunu adaylar

Kalp Damar Cerrahisinde en az 2 yıl deneyimli ameliyathane hemşireleri alınacaktır.

905327209560

2 - Sadıkoğlu Özel Engelli Bakım Hizmetleri

24.11.2019 Balıkesir, Lise mezunu adaylar

Psikiyatrik ilaç bilgisine sahip, engelliler ile çalışabilen, yönetme ve yönlendirme becerisine sahip, takım çalışmasına uyumlu, iletişim becerisi yüksek, evrak düzeni ve disiplinine sahip, iş ahlakına sahip

905442339414

3 - Medice (Özel Aritmi) Sağlık Hizmetleri

23.11.2019 Bursa, lisans mezunu adaylar

Hastanemizde çalışacak hemşireler aranıyor

902247110121

4 - Özel Kocaeli Akademi Sağlık

22.11.2019 Kocaeli, lise mezunu

902623004141

5 - Geras Sağlık Ve Sosyal Hizmetleri

22.11.2019 Ankara, lise mezunu

Çayyoluna bulunan huzurevine 24 saat çalışıp 48 saat dinlenecek hemşire alımı yapılacaktır.

903122420044

5 - Drderm Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

21.11.2019 Ankara, lise mezunu

Uzman ve dinamik ekibi ile Tunalı Hilmi Caddesinde faaliyet gösteren'' DR DERM '' Polikliniğimizde görevlendirilmek üzere konusunda deneyimli sunum becerisi gelişmiş, diksiyonu düzgün ,güler yüzlü, gelişime açık ve sorumluluk sahibi hasta memnuniyetine önem veren ,bakımlı, prezantabl, dikkatli işini takip eden 20-35 yaş arası kadın hemşire alınacaktır.

903124650565

6 - Cemre Huzurevi

21.11.2019 İzmir, Lise mezunu

Güzelbahçe'de bulunan Cemre Huzurevi' nde görevlendirilmek üzere hemşire alınacaktır. Adaylar 0506 2289931 no'lu telefondan Kerim Bey'le görüşerek maaş ve çalışma koşulları hakkında bilgi alabilirler.

905062289931

7 - Tüzün Çevre Mühendisliği

21.11.2019 Çorum, lise mezunu

ATT mezunları da başvuru yapabilir. Görüşmeye gitmeden İŞKUR’dan belge alınız.

Çepni mh. İnönü cad. No:2/2 Ekmekçioğluları iş merkezi (sarar mağazası üstü) Çorum merkez

8 - Uludağ Grup Engelli Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi

21.11.2019 Bursa, lise mezunu

Rehabilitasyon merkezimizde çalıştırılmak üzere tercihen tecrübeli Hemşire alınacaktır.

Sosyal olanaklar firma ile görüşülecektir.

905069641812

9 - Tuba Karvar-Özel Kuzey Okulları Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

20.11.2019 trabzon, lisans mezunu

Özel kuzey okullarında; sağlık meslek dersleri için öğretmen olarak çalışabilecek lisans mezunu hemşire aranmaktadır. irtibat Ahmet bey tel: 05324373261 (acilen)

10 - Bozok İş Sağlığı Ve İş Güvenliği

20.11.2019 Yozgat, lise mezunu

Firmamızda çalıştırılmak üzere 20-25 yaş arası bay araç kullanabilen hemşire alınacaktır.

905301829466