İŞKUR hasta danışmanı alımı yapacak sağlık kuruluşları | İŞKUR güncel iş ilanları

İŞKUR güncel iş ilanları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İŞKUR, şehir hastanesine ve sağlık kurumlarına en az lise, mezunu bay-bayan hasta danışmanı alımı yapılacağını duyurdu. Hasta danışmanı pozisyonunda çalışacak olan vatandaşlar hangi sağlık kuruluşlarında hasta danışmanı iş ilanı olduğunu ve aranan şartların ne olduğunu merak ediyor. İşte İŞKUR hasta danışmanı alımı yapacak sağlık kuruluşları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 29 Ekim 2019 tarihi itibari ile 3 şehirde 1’i şehir hastanesi olmak üzere 3 farklı sağlık kurumuna hasta danışmanı alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adayların en az lise mezunu olmaları gerektiği ve ön başvuruların İŞKUR’a yapılması gerektiği belirtildi.

Aşağıda hangi sağlık kurumun hasta danışmanı alımı yaptığına dair ilan listesi bulunmaktadır. İş başvuru kaydınızı yaptıktan sonra işverenle iletişime geçebilirsiniz. Belirtilen ilanlara online başvuru yapmak için ilan altında başvuru ekranına ait link verilmiştir. Belirtilen linke tıklayarak, İŞKUR şubelerine gitmeden online başvuru kaydınızı oluşturabilirsiniz. Bunun için öncelikli olarak her adayın, belirtilen koşulları taşıması ve İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları gerekmektedir.

İŞKUR hasta danışmanı iş ilanı için gereken şartlar

Hasta danışmanı olmak isteyen adayların, her bir ilan içeriğinde belirtilen şartları haiz olması ile birlikte, tüm adayların aşağıda belirtilen genel başvuru şartları uygun olmaları gereklidir.

1 – Türk vatandaşı olmak,

2 – Kamu haklarından mahrum olmamak,

3 – Herhangi bir kurumdan emekli olmamak veya emekli olmaya hak kazanmamış olmak,

4 -Affa uğramış olsa bile devlet güvenliğine karşı suç işlememiş olmak,

İŞKUR hasta danışmanı alımı yapacak olan sağlık kuruluşları

1 – Manisa Şehir Hastanesi

15.11.2019 Manisa, bayan adaylar

Manisa Şehir Hastanesinde çalıştırılmak üzere;

Hastane Terimlerine Hakim,

Hastaneye gelen kişilerin yönlendirilmesi ve danışmanlığını yapacak,

Hasta taşıma işlerini yapabilecek,

Müşteri ilişkilerine hakim, güler yüzlü ve sabırlı,

Tercihen ilgili pozisyon ve benzer pozisyonlarda iş tecrübesine sahibine olmak,

Kişiler arası olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğine sahip,

Mesleki gelişmelere ve yeniliklere açık,

İyi derecede iletişim becerilerine sahip

İşaret dili sertifikasına sahip,

Yabancı dil sertifikasına sahip,

902362292600

2 - Net Ajans

Son Başvuru; 14.11.2019 İstanbul

Checkupsepeti.com firmamız Türkiye genelindeki belli başlı hastane ve merkezlerle çağrı merkezi antlaşması yapar. Türkiye ve yurtdışındaki insanlarla görüşüp merkezlere yönlendirme yaparız.

Çalışma saatleri 09:00-19:00 Cumartesi 16:00 e kadar.

902125946666

3 - Alsancak Özel Sağlık Hizmetleri

Son Başvuru; 12.11.2019 İstanbul

İngilizce bilen hasta sorumlusu aranmaktadır.

Başvuru için: 0553 716 59 29 Emine Hanım ile görüşülecektir

4 - Sevgi Özel Sağlık hizmetleri

Son Başvuru; 31.10.2019 Tekirdağ

Üstün teknolojik donanımı ve alanında uzman ekipleriyle, sektöründe öncü; büyüme hedefleri olan, her geçen gün gelişen ve geliştiren, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimizde görevlendirilmek üzere Hasta Danışmanı alınacaktır.

Çalışma Saatleri: 09:00-19:00

902826525494

Yukarıda belirtilen ilanlara online başvuru yapmak için burayı tıklayınız