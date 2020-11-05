İŞKUR güncel iş ilanları! İŞKUR iş başvurusu

İŞKUR iş ilanları her gün binlerce vatandaş tarafından sorgulanmakta. İŞKUR iş alımı hem kamu personel alımı hem de özel sektör gerçekleştirmekte. İŞKUR iş başvurusu yapmak isteyenler İŞKUR iş başvurusu sayfası üzerinden mi, İŞKUR iş ilanları e şube açık iş ilanları üzerinden mi yapılacağını merak ediyor.

İŞKUR güncel iş ilanları. Sağlık çalışanlarının merakla beklediği Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarının ne zaman yapılacağı araştırılırken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hasta kayıt kabul görevlisi, hastane hizmetlisi, hasta danışmanı, hasta ve yaşlı bakım elemanı iş ilanı yayınladı. Sağlık personeli alım başvuruları, İŞKUR’un resmi web sayfası üzerinden veya İŞKUR İl/ İlçe şube müdürlüklerinden yapılacağı açıklandı. İŞKUR’un son dakika duyurusu ile KPSS şartı olmaksızın sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Son dakika 2020 İŞKUR iş ilanları merak edilirken, ilköğretim, lise, önlisans ve lisans düzeyinde hemşire, hasta danışmanı, kayıt kabul görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, aneztesi teknikeri, fizyoterapist, Acil Tıp Teknisyeni, diyetizyen olmak üzere çok sayıda sağlık personeli alımının yapılacağı açıklandı.

İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR iş araması nasıl yapılır? İş arayan girişi yaptığınızda "bana uygun işler" bağlantısına tıklayarak ulaştığınız ekrandan, özgeçmişinizde girmiş olduğunuz bilgilere göre, size uygun olan açık işleri listeleyebilirsiniz. Açılan sayfada "ara" komutuna tıkladığınızda, size uygun işler sistemden sorgulanmış olacaktır. Çıkan listede, işgücü istemi numarasına tıkladığınızda, işgücü isteminin detaylı bilgisine ulaşabileceksiniz. İşgücü istemini inceledikten sonra, aynı sayfada "başvur" komutunu kullanarak iş başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru tamamlandıktan sonra, işlemin tamamlandığına ilişkin bir mesaj verilir. Başvurunuzun durumunu takip etmek için ise, "başvurularım" adımını kullanabilirsiniz.

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