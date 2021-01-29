İŞKUR ev hanımları kurs parası ne kadar? İŞKUR ev hanımları kursuna başvuru nasıl yapılır?

Özellikle koronavirüsten dolayı işsiz kalan ve ekonomik durumu iyi olmayan annelerin faydalanmak istediği İŞKUR mesleki eğitim başvuruları ilgi görmeye devam ediyor. İŞKUR yaptığı açıklamada annelere günlük 108,68 lira vereceğini bu ücretin ise 3 ayda yaklaşık olarak ortalama 9 bin lira olacağını duyurdu. İŞKUR mesleki eğitim kurslarının süreleri mesleklere göre değişebiliyor. Bazı meslek kursları 6 ay sürerken bazıları ise 3 ayda tamamlanıyor.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları kaç saat sürüyor?

Programlara katılacak adaylar için oldukça önemli bir konu. Programlar haftada 6 günü aşmamak kaydıyla hergün 5 -8 saat aralığında sürüyor. Özellikle programlar haftada 45 saati aşmayacak şekilde programlanıyor.

İŞKUR ev hanımları kurs başvuru şartları neler?

Emekli olmamak.

Başvurudan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.

İşkur'a kayıtlı işsiz olmak.

İş verenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

Başvurudan önceki son 1 ay içinde emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.

İŞKUR işbaşı eğitim burs başvurusu nereden yapılır?

İŞKUR İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabilmektedirler.