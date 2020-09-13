İŞKUR esube.iskur.gov.tr

İş bulmanın en iyi yolu İŞKUR sitesine giriş yapmaktır. İŞKUR kaydı oluşturmak için ilk yapılması gereken İŞKUR sitesine giriş yapmaktır. İŞKUR girişi yapmak için tıklayınız.

Açılan pencereden sözleşmeli onaylıyormusunuz sorusu sorulmakta sözleşmeyi onayladıktan sonra kimlik bilgilerizini oluşturacağınız yeni bir sayfa açılacaktır. TC kimlik numarası, ad soyadı, baba adı, doğum tarihi istenilen kısımlara yazdıktan sonra güvenlik kontrolü bölümüne de alttaki resimde görülen 4 basamaklı sayıyı, istenen kısma girilir ve ileri tıklanır. İŞKUR kayıt için şimdi de adres bilgilerinin doldurulması istenecektir. Ülke, il-ilçe açık adres bilgilerinin yanında posta kodu belgileri istenilen alanlara doldurulduktan sonra telefon numarası ve e posta adresi girilir.

İŞKUR şifre nasıl oluşturulur?

İŞKUR kaydı oluşturmaya devam edelim. Telefon ve e posta adresi girildikten sonra hemen alt kısımda şifre oluşturma kısmının yer aldığı görülmekte. Şifre uzunluğu en az 8 karekter olacaktır, şifre oluştururken en az bir büyük ve bir küçük karekter yer alınacaktır. İŞKUR şifresini oluştururken şifrede isminiz ve soyadınız geçmemelidir. Şifre en abir rakam içermelidir. Bir şifre seçin kısmına İŞKUR şifrenizi yapınız. Hemen alt kısımda şifrenizi yeniden girin alanına yine şifrenizi yazıp güvenlik sorsunu da ilgili kısma doldurunuz ve üyelik oluştur ve devam et butonuna tıkladığınızda İŞKUR kaydınız oluşturulmuş olundu. İŞKUR üzerinden iş arıyorsanız almış olduğunuz İŞKUR şifresi üzerinden iş başvurularına başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR kayıt oluşturduktan sonra İŞKUR kamu iş ilanları ile özel firmaların iş ilanlarına başvuruda bulunulmakta. Bunun yanında İŞKUR kayıt yaptıranlar İŞKUR işsizlik ödeneği başvurusu, işbaşı eğitim programları, girişimcilik programları, Toplum Yararına Programlarına böylelikle başvuruda bulunulmakta. Daha önceden İŞKUR kayıdı oluşturduğumuz için İŞKUR girişi için TC kimlik numarası ve İŞKUR şifresi ile sisteme giriş yapılır.

İŞKUR girişi yapıldıktan sonra sayfanın üst kısmında online işlemler kısmından İstihdamlardan Toplum Yararına Programlar TYP başvuru sekmesi tıklanır. Açılan kısımda Ara’ya basıldığında aradığımız ve başvurabileceğiniz TYP iş ilanlarının listesine ulaşabilirsiniz. Hangi İŞKUR TYP programına başvuru yapacaksanız onu tıklayıp başvur sekmesini tarih edip İŞKUR başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR kısa çalışma ödeneği

İŞKUR kısa çalışma ödeneği özellikle de pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği binlerce çalışana can simidi oldu. Çalışanların ve işverenin mağdur olmaması için gerekli şartları yerine getirenlere kısa çalışma ödeneği ödenmekte. Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmekte.

İŞKUR iş ilanları

İŞKUR üzerinden yüzlerce iş ilanı yayınlanmakta. İŞKUR iş ilanları hem kamu iş ilanları hem de özel firma iş ilanları olarak yayınlanmakta. İŞKUR iş ilanlarına başvuruda bulunmak için İŞKUR kaydı oluşturmak gerekir.

İŞKUR kaydının nasıl oluşturulacağını yukarıda anlattık. İŞKUR iş ilanlarına başvuru yapmak için İŞKUR iş arayan kısmı tıklanır ve TC kimlik nosu ve İŞKUR şifresi ile İŞKUR iş ilanlarına başvuruda bulunmak mümkün. İŞKUR iş ilanlarına başvuruda bulunmak için tıklayınız.

İŞKUR işsizlik sigortası sorgulama

İŞKUR sitesi üzerinden kayıp yaptıktan sonra alınacak hizmetler arasında İŞKUR işsizlik sigortası sorgulama da yer almakta. Peki İŞKUR işsizlik sigortası nedir?

İŞKUR kamu iş ilanları

İŞKUR kamu memur alımları da yine İŞKUR üzerinden gerçektirilmekte. Kaymakamlıklar, belediyeler ve belediyelere bağlı iştirakler, Sayıştay, Danıştay başta olmak üzere üniversiteler bünyesinde alacakları memur alımlarını da yine İŞKUR üzerinden gerçekleştirmekte.

Kamu memur alımları için tıklayınız