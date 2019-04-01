İŞKUR emekli polis memuru güvenlik görevlisi alımları 2019

Türkiye İş Kurumu Ankara Ankapark’ta görevlendirilmek üzere otopark yönetimini sağlayacak, KPSS’siz emekli trafik komiseri alınım ilanı yayınladı. İŞKUR emekli polis güvenlik memuru alım başvuru şartlarını merak eden güvenlik görevlisi adayları İŞKUR’un e şube internet sitesi üzerinden KPSS İŞKUR alım ilanının detaylarını merak etmekte.

İŞKUR KPSS’ siz Nisan ayı polis memuru ve güvenlik görevlisi alımı ilanları yayınlandı. Başvuracaklar aşağıda verilen ilan numaraları ile belirtilen tarih aralığında yapmaları gerekmektedir. bilet satış elemanı, servis elemanı, makam şoförü ve işçi alımı yapılacaktır. Polis memuru alımı 1 kişi için en az lise mezunu olması ve 00004899113 ile başvuru yapması gerekmektedir. Otopark yönetimini sağlayacak, emekli trafik komiseri alınacaktır. ilgilenenlerin CV lerini [email protected] veya [email protected] adreslerine mail atmaları gerekmektedir. 23 Nisan 2019 tarihi son gün.Güvenlik görevlisi 20 kişi için 00004906760 ilan numarası olarak verilmiştir. Başvuracaklar 5188 sayılı yasa gereği Güvenlik Kimlik Kartı sahibi, En az Lise mezunu, 35 yaşını aşmamış, Güvenlik sektöründe deneyimli, Saha kadrosunda çalışabilecek fiziksel yeterliliklere sahip, Esnek çalışma sistemine uyum sağlayabilecek, Askerlik hizmetini tamamlamış veya 2 yıldan fazla tecili bulunan ve 27 Nisan 2019 tarihi son gün.

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