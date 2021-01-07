İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR'dan annelere müjdeli haber geldi. İstihdamı artırmak isteyen ve çocuğu olan kadınların iş hayatına katılmasını hedefleyen İŞKUR'dan annelere büyük destek geliyor. Çalışan anne, 2-5 yaş arasındaki çocuğunun kreşe veya gündüz bakımevine devam etmesi halinde, kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteğinden yararlanabilecek. Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.

İŞKUR çocuk bakım desteği alma şartları neler?

Türkiye İş Kurumu (Kurum) tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) ile belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanmaktadır.

İŞKUR çalışan annelere bakım desteği başvurusu nereye yapılacak?

Posta'nın haberine göre bu imkandan yararlanabilmek için annelerin, sanayi sektöründeki mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki işbaşı eğitim programlarına katılmaları gerekiyor. Başvuru için çocuklara ait nüfus cüzdanıyla, kreş ve gündüz bakımevi faturası ve istenilen belgelerle birlikte kurs programı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya hizmet merkezlerine müracaat edilecek.

İŞKUR kurslarına katılanlara ne kadar para veriliyor?

Mesleki eğitim kurslarına katılacak kadınlar ise 160 gün kurs görüyor ve kurslar; günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat. Bir başka ifadeyle 'İşte Anne Projesi' ile 3 aylık işbaşı eğitim programına katılan kadına devlet 7200 lira maaş ödemiş oluyor.