İskoçya'yı paniğe sokan saldırı

İskoçya'nın en büyük kenti Glasgow'da düzenlenen bıçaklı saldırıda, ilk belirlemelere göre, biri polis memuru en az üç kişi yaralandı.

Bir görgü tanığı, yerel saatle 12.15 sularında kanlar içinde birkaç kişi gördüğünü ve polisin olaya müdahale ettiğini söyledi.

Glasgow Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, ''Acil yardım ekipleri Glasgow'da West George Caddesi'nde meydana gelen bir olaya müdahale ediyor. Cadde an itibarıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Kamuoyuna bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı. Durum şu anda kontrol altında. Kamuoyuna yönelik bir tehlike söz konusu değil'' denildi.

İskoç Polis Federasyonu, bir polis memurunun olay sırasında bıçaklandığını doğruladı.

İngiltere'nin güneyindeki Reading'de, geçen hafta 13 santimetrelik bıçakla bir parkta saldırı düzenleyen bir kişi, üç kişinin ölümüne neden olmuş, polis, olayı terörizm olarak değerlendirdiğini açıklamıştı.