İskoçya'da kriz! Başkan boykottan dolayı ters köşe oldu: Bakın hangi isim için oylama yapılacak! İlgili notlar

İskoçya'da bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri Hamza Yusuf, iklim değişikliği politikaları konusundaki anlaşmazlığın ardından Yeşiller Partisi ile üç yıllık iktidar paylaşımı anlaşmasını sona erdirdi.

Yusuf'un Yeşiller ile yapılan anlaşmayı derhal yürürlüğe girecek şekilde iptal etme kararı, önümüzdeki hafta en üst düzeydeki görevini kaybetmesine ve hatta erken seçime yol açabilecek bir dizi olayı tetikledi.

Ülkenin ilk Müslüman başbakanı olan Yusuf'un bugün İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığı konusunda önemli bir konuşma yapması bekleniyordu ancak bu plan iptal edildi.

İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını destekleyen iki parti arasındaki koalisyon anlaşmasının feshedilmesi üzerine ana muhalefet partisi önümüzdeki hafta Yusuf'a güvensizlik oyu vereceklerini açıkladı.

Aralarında Yeşillerin de bulunduğu tüm muhalefet milletvekillerinin aleyhte oy kullanması halinde Yusuf kaybedecek ve istifa etmesi için büyük bir baskı altına girecek. Bunun da erken seçimin yolunu açabileceği belirtiliyor.

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Yeşiller, Yusuf'a karşı oy kullanacak mı?

Yeşiller, perşembe günü geç saatlerde, Muhafazakârlar ve İşçi Partisi de dâhil olmak üzere diğer ana muhalefet partileriyle birlikte Yusuff'a karşı oy kullanacaklarını doğruladı.

Partinin lideri Lorna Slater, “İskoçya'da iklim ve doğa için doğru olanı yapan ilerici bir hükümete artık güvenimiz yok” dedi.

Uzun süredir lider olan Nicola Sturgeon'un yerine geçen Yusuf'un hayatta kalabilmesi için eski bir SNP milletvekili olan Ash Regan'ın oyuna ihtiyacı olabilir.

Parlamentodaki 129 sandalyenin 63'ü SNP'ye ait. Regan'ın desteği her iki tarafın da 64 oya sahip olmasıyla sonuçlanacak, yani meclis başkanının eşitliği bozacak bir oy kullanması gerekecek. Meclis başkanının statüko lehine oy kullanması bekleniyor.

SNP ve Yeşiller arasındaki ilişkiler neden bozuldu?

Her ikisi de İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını destekleyen SNP ve Yeşiller arasındaki ilişkiler son zamanlarda, özellikle de Yusuf'un önemli bir iklim değişikliği hedefini, özellikle de 2030 yılına kadar emisyonları yüzde 75 azaltma hedefini “başarabileceğimizin ötesinde” diyerek terk etmesinin ardından geçen hafta bozuldu.

Yeşiller'in pek çok üyesi bu karara öfkelendi ve hükümette yer almaya devam edip etmeyecekleri konusunda bir oylama yapılması planlandı. Yusuf, koalisyonu bitirmek için yapılan oylamada anlaşmayı sona erdirdiğini reddetti.

Bir basın toplantısı düzenleyen Yusuf, “Parlamento istikrarlı bir düzenlemeyi artık garanti etmiyor. Sson günlerde yaşanan olaylar bunu açıkça ortaya koydu ve bu nedenle, dikkatli bir değerlendirmeden sonra, ileriye dönük olarak farklı bir düzenleme yapmanın İskoçya halkının yararına olacağına inanıyorum” dedi.

SNP, İşçi Partisi'nin sert rekabetiyle karşı karşıya

Bu adımın ardından SNP, yönetimde kalmayı başarırsa parlamentodan yasa ve bütçe geçirmek için diğer partilerin oylarına güvenmek zorunda kalacak.

Yusuf SNP'nin 2007'de iktidara gelmesinden bu yana sık sık azınlık hükümeti olarak yönetildiğini söyledi.

Anlaşmayı sona erdirme kararı, SNP'nin bu ayın başlarında Sturgeon'un eşi Peter Murrell'in partinin mali durumuyla ilgili bir soruşturmada zimmetine para geçirmekle suçlandığı haberiyle sarsıldığı bir dönemde geldi.

Kamuoyu yoklamaları, 2007'den bu yana İskoçya'da siyasete hakim olan SNP'nin, Birleşik Krallık genel seçimleri yaklaşırken İşçi Partisi'nin sert muhalefetiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Oylama önümüzdeki aylarda yapılacak. İşçi Partisi'nin İskoçya'da önemli sayıda sandalye kazanabilirse, çoğunluğu kazanma yolunda ilerleyebileceği belirtiliyor.