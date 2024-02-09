İskoçya Sağlık Bakanı internet faturası yüzünden istifa etti

İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tabletin 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.

İskoçya'da Sağlık Bakanı Michael Matheson, internet faturası nedeniyle ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Matheson, 2022 yılının Noel tatilinde ailesiyle birlikte Fas'a gitti. Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için kendisine tahsis ettiği tableti çocuklarına verdi. Matheson'un çocukları Celtic ile Rangers arasında oynanan futbol karşılaşmasını tabletten izleyince olanlar oldu.

İnternet faturası 10 bin 935 Sterlin gelince ülke karıştı. Matheson ilk başta tabletin parlamento çalışmaları dışında kullanılmadığını söyledi. Faturanın bu kadar yüksek olmasının nedeni olarak SIM kart güncellemesini gösteren Matheson, sözleşmesinin bittiğini fark etmediğini öne sürdü.

Bunun meşru bir parlamento harcaması olduğunu savunan Matheson daha sonra tepkilere dayanamayarak geri adım attı. İskoç bakan, eşinin kendisine oğullarının bahsi geçen tarihte ezeli rakipler Celtic ve Rangers arasında gerçekleşen maçı izlemek için tabletin internet paylaşımının kullandıklarını itiraf ettiğini söyledi.

Faturanın 3 bin Sterlin'ini ödeyen Matheson, kalanını Sağlık Bakanlığı'na ödetti. Hakkında soruşturma başlatılan Bakan Matheson, parayı devlete ödemeyi kabul etti. Matheson, hakkında başlatılan soruşturmanın sonucunu beklemeden istifa etti.

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Matheson, İskoçya Başbakanı Humza Yousaf'a ilettiği istifa mektubunda 'Bunun hükümetin gündemini ilerletme konusunda dikkat dağıtıcı bir unsur haline gelmemesini sağlamak için şimdi istifa etmem benim ve hükümetin çıkarınadır.' ifadelerine yer verdi. Yousaf ise verdiği yanıtta, "Parlamento sürecine hak ettiği ilgiyi bu olmadan verebilmeniz için şimdi istifa etmenin sizin için en iyisi." dedi.