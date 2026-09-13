Seküler rezilliğe emniyet tokadı: Trafikte twerk ahlaksızlığı! 8 haysiyetsiz yakalandı
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İstanbul Beyoğlu’nda üstü açık araba üzerinde twerk ahlaksızlığı yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan edepsiz kızlara ve bu seküler rezilliğe imza atan ahlaksızlara güvenlik güçleri geçit vermedi. Kamusal alanda her türlü edepsizliği sergileyip bunu bir de sosyal medyada paylaşan şarlatanlara müdahale eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü, aralarında sürücülerin de bulunduğu 8 haysiyetsiz şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Toplumun ahlak yapısını, trafik adabını ve kamu huzurunu hedef alan Batı kuklası zihniyet, bu kez Beyoğlu’nda sergilenen bir seküler rezillik ile ortaya çıktı. Atatürk Köprüsü Karaköy ayrımında üstü açık lüks araçlarla trafiğe çıkan ahlaktan yoksun şahıslar ve edepsiz kızlar, üstü açık araba üzerinde twerk ahlaksızlığı sergileyerek hem sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı hem de sokakları maskaralığa çevirdi. İmza attıkları bu kepazeliği bir de utanmadan cep telefonu kameralarıyla kaydedip sosyal medyada dolaşıma sokan bu haysiyetsiz gruba kamuoyundan tepki yağdı.
Beyoğlu ilçesinde trafikte seyir halindeki lüks otomobillerde twerk attıkları görüntüler ile gündeme gelen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere, "saygısızca araç kullanmak" ve "bulundurulması zorunlu araçlarda emniyet kemeri kullanmamak" suçlarından para cezası uygulandı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde trafikte seyir halinde olan iki üstü açık araçta ilginç görüntüler yaşandı. Araçlardan birinde bulunan kadınlardan biri, yolculuk sırasında ayağa kalkarak dans etti ve twerk yaptı.
O ANLAR KAMERADA
Arkadan gelen üstü açık araçtaki kadınlardan biri ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İki araç ise seyir halindeki başka bir taksideki yolcu tarafından kayda alındı.
YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Köprüsü'nün Karaköy ayrımında iki üstü açık otomobilin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İki otomobilde yer aldığı tespit edilen, aralarında sürücülerin de olduğu 8 kişi yakalandı.
PARA CEZASI UYGULANDI
Bu kişilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "saygısızca araç kullanmak" ve "bulundurulması zorunlu araçlarda emniyet kemeri kullanmamak" maddeleri uyarınca para cezası uygulandı.
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