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Siyaset İSKİ’den tartışma çıkaran cevap! Ekrem suyu musluktan mı içiyor?
Siyaset

İSKİ’den tartışma çıkaran cevap! Ekrem suyu musluktan mı içiyor?

Yeniakit Publisher
2024-02-04 11:28:00 -
İSKİ’den tartışma çıkaran cevap! Ekrem suyu musluktan mı içiyor?

Gazeteci Metin Cihan’ın başlattığı musluk suyu tartışmalarına dahil olan İSKİ, tartışma çıkaran bir açıklama yayınladı.

Gazeteci Metin Cihan dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile birçok kentte musluklardan akan suların içilemeyecek durumda olduğunu ve toplumun da buna alışmış olduğu ifade etti. Paylaşımının devamında ise belediyelerin istedikleri takdirde bu imkanı halka sağlayabileceğini yazdı.

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Takipçilerinden gelen yanıtlara da cevap veren Cihan, Avrupa’da bu durumun tam tersi olduğunu ifade ederken kullanıcılardan birisi İSKİ’nin kurumsal hesabını etiketleyerek, İstanbul’da musluklardan akan suların gönül rahatlığı ile içilebilir olup olmamasını sordu.

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Kullanıcının bu sorusuna yanıt veren İSKİ’nin mesajını okuyan vatandaşlar bu duruma oldukça şaşırdı. Verilen cevapta İstanbul’da musluklardan akan suların düzenli olarak periyodik takiplerinin yapıldığı ve tüm parametrelerde dünya standartlarında ve içilebilir olduğu ifade edildi.
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İSKİ’nin yaptığı açıklamanın ardından İstanbul’daki musluk suyunun gerçekten güvenilir olup olmadığı yönünde tartışmalar başladı.

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