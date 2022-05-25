İSKİ’de yeni skandal patlak verdi! 2 Milyar TL’lik su buhar oldu!



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde gerçekleşen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda büyük bir skandal patladı. İSKİ 2021 Yılı Faaliyet raporunda İstanbul'un 2 milyar TL değerindeki 330 milyon metreküp suyunun kayıp olduğu ortaya çıktı. AK Parti Grubu adına genel kurulda konuşan Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu üyesi Ahmet Tüfekçi, "2020 ve 2021 yıllarında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan temiz su miktarı ile şebekeye verilen su miktarı arasında toplam 330 milyon metreküp kayıp var. Bu kaybın maddi değeri yaklaşık 2 milyar TL'dir. İSKİ'nin yıllık yatırım bütçesinin üçte biri kadar bir kaybı olan, faaliyet raporlarında da yazılan bu tutarın hesabını kim verecek?" diye sordu.

Şehre verilen su miktarı farklı

Ahmet Tüfekçi, "Üzülerek ifade ediyorum ki yıllara göre incelediğimiz faaliyet raporu kitapçıklarında İSKOM'un doğru düzgün yönetilmemesinden kaynaklanan, terfi merkezlerinden basılan temiz su miktarı ile şehre verilen yıllık su miktarı arasında ciddi farklılıklar vardır" dedi.

Bunun hesabını kim verecek?

Yüzde 10 olarak seyreden kayıp oranının 2020 ve 2021 yıllarında yüzde 25'e çıktığını belirten Tüfekçi, şöyle devam etti: "2020'de terfi istasyonlarından basılan su miktarı ile şehre verilen su miktarı arasında 168 milyon metreküp fark vardır. 2021'de de 162 milyon metreküp fark vardır. Şebekedeki kayıptan bahsetmiyorum. 2 milyar lira değerindeki 330 milyon metreküp kayıptan bahsediyorum. İSKİ yatırım bütçesinin üçte birine denk gelen, şehrin kullandığı suyun yüzde 15'i kadar kayıp su nerede? İBB Başkanı'na soruyoruz, bu israf değil midir? Bu beceriksiz bir kaynak yönetimi değil midir? İSKİ'nin yıllık yatırım bütçesinin 3'te 1'i kadar bir kaybı olan tutarın hesabını kim verecek?"

'3 Tane Arıtma Tesisi Yapılır'

2 milyar lirayı bulan kayıpla nelerin yapılacağını da anlatan Tüfekçi, "3 yıldır sürüncemede kalan tüm yatırım ve projeler tamamlanabilirdi. İptal edilen Silahtarağa projesinden 3 tane yapılabilirdi. Yıllık 1.5 milyar kwh elektriği İSKİ kendi yatırımlarıyla karşılayabilirdi. Elektriğe ödediği parayı da 16 milyon İstanbulluya hizmet olarak götürebilirdi" şeklinde konuştu.