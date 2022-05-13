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Yaşam İSKİ su kesinti İstanbul sular saat kaçta gelecek 13 Mayıs Cuma
Yaşam

İSKİ su kesinti İstanbul sular saat kaçta gelecek 13 Mayıs Cuma

13 Mayıs Cuma günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu ilçelerde bulunanlar ise 'Sular ne zaman saat kaçta gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün sular saat kaçta gelecek? Başakşehir sular saat kaçta gelir? Sultanbeyli sular bugün kaçta gelir 13 Mayıs?

Yeniakit Publisher
2022-05-13 11:16:00 -
İSKİ su kesinti İstanbul sular saat kaçta gelecek 13 Mayıs Cuma

13 Mayıs Cuma günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘Sular saat kaçta gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Başakşehir sular ne zaman gelecek? Sultanbeyli su kesinti saatleri güncel:

İSKİ su kesinti İstanbul sular saat kaçta gelecek 13 Mayıs Cuma

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler      :              Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               13.05.2022 10:10

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler      :              Yenişehir Mah,Hacıahmet Mah

Arıza Sebebi      :               300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               13.05.2022 09:58

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler      :              Hamidiye Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               13.05.2022 09:54

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler      :              Adil Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               13.05.2022 10:36

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler      :              Cemil Meriç Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               13.05.2022 10:16

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şişli

Etkilenen Mahalleler      :              Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah

Arıza Sebebi      :               300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               13.05.2022 09:58

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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