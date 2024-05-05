İSKİ skandalının mimarı Ergun Göknel konuşuyor! İstanbul'u hep böyleydi sanan gençler izlesin

Göknel konuk olduğu programda, "Borular pis, vatandaş suyu kaynatmadan içmesin" uyarısında bulunuyor.

İstanbul’da bazı ilçelere 72 saatte bir 12 saat su verebildiklerini anlatan Ergün Göknel'in mahçup halinin de olmaması dikkat çekiyor.

Video, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olmadan önce İstanbul'un ne halde bulunduğunu gözler önüne seriyor.

Sekreteriyle ilişki yaşadı, hapse girdi!

1989'da düzenlenen yerel seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) kazandı. Ergun Göknel de İSKİ Genel Müdürü oldu. Bir süre sonra sekreteri Feray Karvar'la ilişki yaşamaya başlayan Göknel, 22 yıllık eşinden boşanmak için 1 milyon dolara yaklaşan bir tazminat ödemeyi kabul etti.

Göknel eşine boşanmak için şart koştu. Buna göre Göknel’in eşi Nurdan Erbuğ’un, “sessiz sedasız boşanma”yı kabul etmesi gerekiyordu. Bu dayatmayı kabul etmeyen Erbuğ, eşi Ergun Göknel'in yaptığı yolsuzlukları ortaya çıkardı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Göknel’in, İSKİ'nin klor alımını kurduğu paravan şirketlere ihale ederek, bu sayede büyük menfaat elde ettiği anlaşıldı. Tarihe “İSKİ skandalı” olarak geçen bu yolsuzluktan dolayı Ergun Göknel, 5 yıl hapis yattı.