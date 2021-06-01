İSKİ İstanbul kesintisi | İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi var?

İSKİ İstanbul su kesintileri merak ediliyor. Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi var?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu Yakası'nda birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:

-Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçeleri.

-Sancaktepe ve Üsküdar'da Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri.

Öte yandan İSKİ tarafından su fiyatlarına yüzde 25'e varan zam teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde reddedildi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı olarak İSKİ'nin insani su kullanım hakkının iptali ve zam talebine hayır oyu vereceklerini bildirmişti.