İSKİ Genel Müdürü kim oldu? İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan neden istifa etti? Ekrem İmamoğlu İSKİ atama

23 Haziran İstanbul seçimleri sonucu İBB başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu kendi ekibini kurmaya devam ediyor. İSKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Fatih Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Adem Esen, Avukat Sıddık Eraslan ile Alişan Koyuncu, Genel Müdür Yardımcıları; Selami Taşer, Cafer Sezgin, Recep Hazır ve Metin Akbaş, yeni yönetime istifalarını verdi. Genel Müdür Fatih Turan’ın başını çektiği ekip “İSKİ'deki görevlerimizden kendi isteğimizle ayrılıyoruz. Yeni oluşacak İSKİ Yönetimi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine başarılar diliyoruz.” diyerek istifalarını açıkladılar. Önümüzdeki günlerde Ekrem İmamoğlu tarafından İSKİ atamalarının yapılacağı bu atamalar sonucunda da İSKİ Genel Müdürünün kim olacağı netlik kazanacak.