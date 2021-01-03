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Gündem İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusu patladı!
Gündem

İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusu patladı!

CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ ekiplerinin, Üsküdar'daki altyapı çalışmaları sırasında borularda patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 20:12:00 -
İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusu patladı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSKİ ekiplerinin, Üsküdar'daki altyapı çalışmaları sırasında borularda patlama meydana geldi. Patlayan borular sonucu yerden metrelerce yükselen sular caddeyi göle çevirdi.

Tepki çeken olay sonrası akıllara Kadıköy'de İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında patlayan atık su borusu geldi. Yaşanan patlamada Rıhtım Caddesi göle dönmüştü. Su birikintisinin otobüs duraklarına kadar genişlediği görülmüştü. Cadde üzerinde ilerleyen bazı araç sürücüleri su birikintisi nedeniyle başka yolları tercih etmek zorunda kalmış, göle dönen yolda trafik yoğunluğu oluşmuştu.

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