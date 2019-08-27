İSKİ duyurdu! 16 saat su kesintisi yaşanacak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 28 Ağustos Çarşamba günü Maltepe ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Maltepe ilçesinde gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 28 Ağustos Çarşamba günü 10.00 ile 29 Ağustos Perşembe günü 02.00 saatleri arasında Gülsuyu, Esenkent, Zümrütevler, Gülensu ve Girne mahallelerinde programlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Maltepe'de büyük su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İlçede yenileme çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtildi. Bu çalışma nedeniyle Gülsuyu, Esenkent, Zümrütevler, Gülensu ve Girne mahallelerinde programlı su kesintisi uygulanacak. İSKİ'nin açıklaması şöyle: "Maltepe ilçesi sakinlerinin dikkatine Gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 28 Ağustos Çarşamba günü 10.00 ile 29 Ağustos Perşembe günü 02.00 saatleri arasında Gülsuyu, Esenkent, Zümrütevler, Gülensu ve Girne mahallelerinde programlı su kesintisi uygulanacaktır."

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