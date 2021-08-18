İSKİ 18-19 Ağustos su kesintisi. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 ilçede tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı ifade edildi. Bu nedenle kesintinin olduğu ilçelerde yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini öğrenmek istiyor. İşte merak edilen haberin devamı…

İSKİ 18-19 Ağustos sular ne zaman kesilecek? İstanbul'da su kesintisi saat kaçta bitecek?

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos İkitelli'de 2.200 mm çapındaki içme suyu hattı üzerinde yapılan tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Açıklamada, "18 Ağustos Çarşamba 22.00 ile 19 Ağustos Perşembe 09.00 arasında, 11 saat süreyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'ye su verilemeyecek.” Duyurusu yapıldı.