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Yerel İskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama
Yerel

İskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama

Yeniakit Publisher
2023-09-14 20:03:00 -
İskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, İskenderun ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir kesme işlemi esnasında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. Patlama sonrası yaralanan işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Faruk G. isimli işçi hayatını kaybetti. Yaralı 3 işçinin ise tedavisi sürüyor. Yaralı işçilerin mesai arkadaşlarının hastane önündeki bekleyişi de sürüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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