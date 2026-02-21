5 Avrupa ülkesi kafa kafaya verip anlaştı, tarih bile verildi: Skandal kararı uygulamak için harekete geçtiler
Yunanistan, Almanya, Danimarka, Avusturya ve Hollanda’dan oluşan 5 Avrupa ülkesi, sığınmacı krizini çözmek için radikal bir "Afrika planı" üzerinde uzlaştı. Plan kapsamında, iltica hakkı verilmeyen milyonlarca göçmenin Kenya, Uganda ve Ruanda gibi ülkelerde kurulacak "geri gönderme merkezlerine" nakledilmesi öngörülüyor. Göç politikalarında tarihi bir sertleşmeye giden bu ülkelerin, 5 Mart’ta Brüksel’de resmi açıklamayı yaparak süreci başlatması bekleniyor.