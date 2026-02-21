  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
5 Avrupa ülkesi kafa kafaya verip anlaştı, tarih bile verildi: Skandal kararı uygulamak için harekete geçtiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

5 Avrupa ülkesi kafa kafaya verip anlaştı, tarih bile verildi: Skandal kararı uygulamak için harekete geçtiler

Yunanistan, Almanya, Danimarka, Avusturya ve Hollanda’dan oluşan 5 Avrupa ülkesi, sığınmacı krizini çözmek için radikal bir "Afrika planı" üzerinde uzlaştı. Plan kapsamında, iltica hakkı verilmeyen milyonlarca göçmenin Kenya, Uganda ve Ruanda gibi ülkelerde kurulacak "geri gönderme merkezlerine" nakledilmesi öngörülüyor. Göç politikalarında tarihi bir sertleşmeye giden bu ülkelerin, 5 Mart’ta Brüksel’de resmi açıklamayı yaparak süreci başlatması bekleniyor.

Foto - 5 Avrupa ülkesi kafa kafaya verip anlaştı, tarih bile verildi: Skandal kararı uygulamak için harekete geçtiler

Avrupa ülkeleri göç politikalarını son aylarda sertleştirdi. Kathimerini gazetesine göre, Almanya, Danimarka, Avusturya, Hollanda ve Yunanistan, kendi ülkelerinde bulunan ve iltica hakkı vermedikleri sığınmacıları Afrika'daki Kenya, Uganda ve Ruanda gibi ülkelere göndererek, buralarda geri gönderme merkezleri oluşturmayı planlıyor.

Foto - 5 Avrupa ülkesi kafa kafaya verip anlaştı, tarih bile verildi: Skandal kararı uygulamak için harekete geçtiler

Pakistan, Bangladeş, Suriye, Irak, Mısır gibi ülkelerden gelerek bu Avrupa ülkelerinde iltica hakkı alan sığınmacıların, ülkelerinde sorun kalmadığı gerekçesiyle iltica statülerinin tekrar gözden geçirilmesi de öngörülüyor.

Foto - 5 Avrupa ülkesi kafa kafaya verip anlaştı, tarih bile verildi: Skandal kararı uygulamak için harekete geçtiler

İlgili ülkelerin göç bakanlarının söz konusu planı 5 Mart'ta Brüksel'de açıklaması bekleniyor.

Foto - 5 Avrupa ülkesi kafa kafaya verip anlaştı, tarih bile verildi: Skandal kararı uygulamak için harekete geçtiler

