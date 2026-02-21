  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Nasıl başvurulacak? Türk Telekom’dan Ramazan’da bedava kampanyası
AA Giriş Tarihi:

Nasıl başvurulacak? Türk Telekom’dan Ramazan’da bedava kampanyası

Türk Telekom, ramazan ayına özel kampanyasıyla mobil abonelerine ücretsiz 20 GB internet sunarak dijital ihtiyaçlara destek veriyor.

#1
Foto - Nasıl başvurulacak? Türk Telekom’dan Ramazan’da bedava kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat-19 Mart tarihleri arasında geçerli olacak.

#2
Foto - Nasıl başvurulacak? Türk Telekom’dan Ramazan’da bedava kampanyası

Kampanya kapsamında bireysel ve kurumsal faturalı ile faturasız mevcut mobil müşteriler, gece 00.00-06.00 saatleri arasında kullanabilecekleri 20 GB internetten faydalanabilecek.

#3
Foto - Nasıl başvurulacak? Türk Telekom’dan Ramazan’da bedava kampanyası

Kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Telekomlular, Türk Telekom uygulaması veya SMS aracılığıyla hediye internetleri için talepte bulunabiliyor.

#4
Foto - Nasıl başvurulacak? Türk Telekom’dan Ramazan’da bedava kampanyası

Abone başına en yüksek 5G kapasitesine sahip Türk Telekom, ramaza özel sunduğu kampanya ile paylaşmanın, bereketin ve birlikteliğin simgesi olan bu ayda müşterilerine ayrıcalıklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

