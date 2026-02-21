  • İSTANBUL
Dünya ABD ordusu Katar'dan yüzlerce askeri tahliye etti
Dünya

ABD ordusu Katar'dan yüzlerce askeri tahliye etti

Yeniakit Publisher
AA
ABD ordusu Katar'dan yüzlerce askeri tahliye etti

New York Times’ın haberine göre ABD ordusu, Katar’ın başkenti Doha’daki El-Udeyd Hava Üssü’nde görevli yüzlerce askeri tahliye etti. Bahreyn’deki 5. Filo unsurlarında da benzer hareketlilik yaşandığı bildirildi.

The New York Times’ın (NYT) haberine göre ABD ordusu, Katar’ın başkenti Doha yakınlarındaki Al Udeid Air Base’te görev yapan yüzlerce askeri tahliye etti. Gazeteye konuşan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, tahliyelerin güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirildiğini aktardı.

Yetkililer ayrıca, ABD Donanması’nın United States Fifth Fleet karargâhının bulunduğu Bahreyn’deki üslerden de bazı personelin çekildiğini belirtti.

BÖLGEDE ASKERI HAREKETLİLİK ARTIYOR

Tahliye kararı, İran ile ABD arasında Tahran’ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmeler sürerken geldi. Washington yönetimi, olası bir askeri gerilim ihtimaline karşı bölgeye askeri yığınak yapmayı sürdürüyor.

Açık kaynak istihbaratını analiz eden bazı sosyal medya hesaplarına göre son bir hafta içinde Avrupa ve Orta Doğu’ya ABD ordusuna ait 100’den fazla uçak intikal etti. Bölgedeki iki uçak gemisi, USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford, toplamda 120’den fazla savaş uçağı taşıyor.

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) envanterinde ise 200’den fazla savaş jeti ve yaklaşık 108 tanker uçağın bulunduğu tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da düzenlenen Gazze Barış Forumu toplantısında İran’la yürütülen sürece ilişkin olarak “10 gün içinde nereye evrileceğini görebiliriz” ifadelerini kullanmış ve “İran’la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur” demişti.

ORTA DOĞU OPERASYONLARININ BEYNİ

Doha’nın güneybatısındaki çöl bölgesinde yaklaşık 24 hektarlık alana kurulu El-Udeyd Üssü, ABD’nin Orta Doğu’daki en büyük askeri tesisi olarak kabul ediliyor. Üs, United States Central Command (CENTCOM) bölgesel karargâhına ev sahipliği yapması nedeniyle Washington tarafından “Orta Doğu operasyonlarının merkezi” olarak tanımlanıyor.

Buradan Kuzeydoğu Afrika’dan Güney Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada hava operasyonları yönetiliyor. Irak, Suriye ve Yemen başta olmak üzere bölgedeki birçok hava harekâtı bu üsten koordine ediliyor.

El-Udeyd’de uzun menzilli bombardıman uçakları, yakıt ikmal ve nakliye uçakları ile insansız hava araçları dâhil yaklaşık 100 hava aracının konuşlu olduğu biliniyor. Üste yaklaşık 10 bin Amerikan askeri personelinin görev yaptığı ifade ediliyor.

Tahliyelerin kapsamı ve süresine ilişkin ise resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmış değil.

