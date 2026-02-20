  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Almanyan vatandaşlarına "İran'ı hemen terk edin" çağrısı!

Almanya, İran'da artan gerilim ve askeri çatışma riski nedeniyle bu ülkedeki vatandaşlarına yönelik acil bir uyarı yayınlayarak, mevcut imkanlarla İran'ı derhal terk etmelerini istedi.

Almanya’nın Tahran Büyükelçiliği, bölgedeki tansiyonun yükselmesi üzerine sosyal medya hesaplarından "İran'daki Alman vatandaşlarına yeniden acil ülkeyi terk etme çağrısı" başlıklı çarpıcı bir açıklama paylaştı.

Yapılan duyuruda, İran ve çevresindeki gerginlik durumunun ciddiyetini koruduğu vurgulanırken, güvenlik şartlarının her an daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunuldu.

Büyükelçilik, bölgede geniş çaplı askeri çatışmaların yaşanma ihtimalinin dışlanamayacağını belirterek Alman vatandaşlarından vakit kaybetmeden güvenli bölgelere geçmelerini talep etti.

"YARDIM EDEMEYEBİLİRİZ" UYARISI

Açıklamada özellikle dikkat çeken nokta ise olası bir kriz anında verilebilecek desteğin sınırlarına yönelik oldu.

Gerginliğin tırmanması durumunda Dışişleri Bakanlığı ve Tahran Büyükelçiliğinin ülkeden ayrılma konusunda "neredeyse hiçbir destek sağlayamayabileceği" açıkça ifade edildi.

Alman vatandaşlarından, tahliye işlemleri için hala açık olan mevcut ulaşım imkanlarını son ana kadar beklemeden kullanmaları istenirken, durumun ciddiyetinin dikkate alınması gerektiği aktarıldı.

 

