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İskenderun Körfezi’nde şimşekler gemiler üzerinde görsel şölen oluşturdu

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Yeniakit Publisher
2020-06-20 03:48:35 -
İskenderun Körfezi’nde şimşekler gemiler üzerinde görsel şölen oluşturdu

İskenderun Körfezi’nde şimşekler körfeze sığınan gemiler üzerinde görsel şölen oluşturdu



Hatay’ın İskenderun ilçesinde körfez üzerinde güneş batarken başlayan şimşekler görsel şölen oluştururken geceyi adeta gündüze çevirdi. Şiddetli sağanak yağmurların etkili olduğu İskenderun Körfezi’nde gün batımında gök gürültüleri ile başlayan ve gece boyunca çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Şiddetli yağmur ve fırtına nedeni ile körfeze sığınan gemiler üzerinde şimşeklerin birbiri ardına çakması muhteşem görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Gün batımında başlayan şimşekler Hatay’ın genelinde gece boyunca etkili oldu.

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