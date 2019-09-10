0553 313 94 23

İskenderun körfezinde buğday yüklü gemide çıkan yangın 4 saat süren çalışmayla söndürüldü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde özel bir limanın iskelesinde demirli bulunan buğday yüklü gemide çıkan yangın güçlükle söndürülebildi.

10 Eylül 2019 Salı 10:37
İskenderun körfezinde buğday yüklü gemide çıkan yangın 4 saat süren çalışmayla söndürüldü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde özel bir limanın iskelesinde demirli bulunan buğday yüklü gemide çıkan yangın güçlükle söndürülebildi.


Alınan bilgiye göre yangın, İskenderun organize sanayi bölgesinde bulunan özel bir limanda demirli bulunan Türk bandıralı Kıran Asya isimli buğday yüklü geminin makine dairesinin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Limanda görevli personellerin haber vermesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde geminin makine dairesinde hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen bazı itfaiye personeline çevredekiler tarafından ayran ikram edildi. Yangınla ilgili İskenderun liman başkanlığı inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EBRD'den Türkiye'ye bağlılık mesajı ve yatırım vaadi
    1. EBRD'den Türkiye'ye bağlılık mesajı ve..
    2. Tarsus’a yeni sağlık kompleksi
    3. Evin Demirhan için altın madalya zamanı
    4. ABD Hava Kuvvetleri personelinin..
    5. Robotlar 2030 yılına kadar Rusların..
    6. İstanbul’da okul önleri ve parklarda..
    7. 39 Burda AVM’den 2 kat puan kazandıran..
    8. (Özel) Sarıyer’de polis ekiplerini..
    9. Yunanistan'da peş peşe depremler
    10. Balıkesir’de kaçak etil alkol..
    11. Yaşlı kadına Haluk Levent sahip çıktı
    12. "Avrupa şampiyonluğunu hak etmiştik"
    13. Genç girişimci otantik "Frig kayığı"..
    14. Sahipsiz kalan takıma gençler sahip..
    15. İnsanların yapmadığını köpek yaptı
    16. Altın hesapları 55 milyar lirayı aştı
    17. Lavrov gelecek ay Irak yolcusu
    18. Giresun’da gökyüzü ve yıldızlar..
    19. Mill Tech İstanbul Fuarı CNR EXPO'da
    20. ABD'yi tehdit ettiler: Savaş yemini..
    21. 146 milyon kitap ücretsiz dağıtıldı
    22. Bahçesaray kaymakamı Öztabak, öğretmen..
    23. MÜRGEMER’den milli teknoloji hamlesine..
    24. Ticaret’ten burs yağmuru!
    25. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi..
    26. Büyükçekmece’de EYOP kurs kayıtları..
    27. Muratpaşa’da mahalleler sıcak asfaltla..
    28. Asya borsaları
    29. Başkan Palancıoğlu: “İstikbali parlak..
    30. Seçer: “İşçi çıkarmalar devam eder”
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!