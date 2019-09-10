İskenderun körfezinde buğday yüklü gemide çıkan yangın 4 saat süren çalışmayla söndürüldü Hatay’ın İskenderun ilçesinde özel bir limanın iskelesinde demirli bulunan buğday yüklü gemide çıkan yangın güçlükle söndürülebildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde özel bir limanın iskelesinde demirli bulunan buğday yüklü gemide çıkan yangın güçlükle söndürülebildi.

Alınan bilgiye göre yangın, İskenderun organize sanayi bölgesinde bulunan özel bir limanda demirli bulunan Türk bandıralı Kıran Asya isimli buğday yüklü geminin makine dairesinin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Limanda görevli personellerin haber vermesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde geminin makine dairesinde hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen bazı itfaiye personeline çevredekiler tarafından ayran ikram edildi. Yangınla ilgili İskenderun liman başkanlığı inceleme başlattı.

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