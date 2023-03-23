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Gündem İskenderun Devlet Hastanesi Müteahhidi hakkında yakalama kararı!
Gündem

İskenderun Devlet Hastanesi Müteahhidi hakkında yakalama kararı!

Yeniakit Publisher
2023-03-23 15:58:00 -
İskenderun Devlet Hastanesi Müteahhidi hakkında yakalama kararı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi binasının A bloğunu inşa eden müteahhit hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Cerrahi yoğun bakım, koroner yoğun bakım ve dahili yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu İskenderun Devlet Hastanesi binasının A bloğu, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkıldı.

Blokta onlarca hasta ile sağlık çalışanı enkaz altında kaldı. Yaklaşık 80 kişinin hayatını kaybettiği binayla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 18 Şubat’ta hastane enkazında bilirkişiler inceleme yaparak örnekler aldı.

Şüpheli olarak ifadeleri alınacak!

A Blok’a 2012 yılında verilen ‘depreme dayanıksız’ raporu da tutanaklara girdi.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, soruşturma kapsamında 4 Mart’ta Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazdığı talimat yazısında, ‘Deprem Dayanıklılık Testinin’ temin edilmesini istedi. Denetim ve tedbir almakla yükümlü kamu görevlilerinin kimlik, adres ve iletişim bilgileri de talep edildi. Müteahhit A.Ö. ile fenni mesul S.T’nin şüpheli olarak ifadesinin alınması kararlaştırıldı. A.Ö. ile S.T. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
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