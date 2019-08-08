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İskenderoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Kurban Bayramı sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:15
İskenderoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Kurban Bayramı sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Bayramların, birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği, yardımlaşma ve dayanışma ruh ve bilincinin en üst düzeyde olduğu müstesna günler olduğunu kaydeden İskenderoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“Milletimizi diğer milletlerden farklı kılan ve ayıran özelliği; tarih boyunca insani değerleri önde tutması ve daima adaletten, barıştan, yardımlaşmadan, kardeşlik ve hoşgörüden yana olmasıdır. Bu anlamda bütün dünyanın, öncelikle daha çok sevgi, barış ve dayanışmaya ihtiyacı vardır. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren, millet olma iradesini ve kardeşliği en üst düzeyde hissettiren, kırgınlıkları ortadan kaldıran bayramlar, mutluluk ve huzur dolu bir iklim meydana getirmeleriyle de inanç, kültür ve medeniyetimizin en temel unsurlarındandır. İnanıyorum ki bayram, huzur ve mutluluğumuzu daha da artıracak, kardeşlik ve dayanışma bilincimizi daha da güçlendirecektir. Bu düşüncelerle, bütün Çanakkaleli hemşehrilerim başta olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun, ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerim.”

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:15
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