10 yaşındaki İskender Zülfikari, IAME İtalya Serisi'nde şampiyon oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, genç sporcuyu tebrik etti. Kasapoğlu, “2021 Türkiye Karting Şampiyonasında 10 ayak 30 yarış 30 birincilikle kırılması zor bir rekora imza atarak mini kategori şampiyonu olan İskender Zülfikari’yi canı gönülden tebrik ediyorum. 9 ülkeden 35 sporcunun yer aldığı X30 Mini kategorisinde 8 yarış sonunda şampiyonluğa ulaşarak ilk Uluslararası şampiyonluğunu kazanmış olan sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İskender Zülfikari kim kaç yaşında?

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 36 ülkeden 106 sporcunun start aldığı şampiyonada X30 Mini kategorisinde, sezon boyunca tecrübeli rakiplerine karşı çok başarılı yarışlar çıkaran 10 yaşındaki İskender Zülfikari, şampiyon olarak ilk uluslararası başarısını kazandı.

2021 sezonunda 30 yarışta 30 birincilikle bir rekora imza atan Türkiye Karting Mini Kategori Şampiyonu İskender Zülfikari, bu önemli başarının ardından Avrupa pistlerinde Türkiye'yi temsil etmeye devam edecek.

10 yaşındaki İskender Zülfikari’nin özel hayatına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.