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İşkenceci demokrat! CHP’li Soyer babasının izinde

CHP’nin tartışılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, işkenceci babası Nurettin Soyer’i savunmaya devam ediyor. Bir gazeteye verdiği röportajda, 12 Eylül darbecilerinin işkenceci savcısı Nurettin Soyer’i ‘demokrat’ ve ‘hukuk adamı’ olarak nitelendiren Tunç Soyer, babasının izinde olduğunu gözler önüne sermiş oldu.

01 Şubat 2019 Cuma 11:45

HABER MERKEZİ

12 Eylül cuntacılarının ‘kudretli’ savcısı Nurettin Soyer’in oğlu CHP’li Tunç Soyer, babasının acı dolu mirasına sahip çıkıyor. CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladığı günden beri toplumun her kesimi tarafından tepkiyle karşılanan Soyer, bir gazeteye verdiği röportajda skandal ifadeler kullandı. İşkenceci babasını, “Bir askeri savcı olarak hem hukuk hem de demokrat kimliğini korumaya gayret etmiş” sözleriyle savunan CHP’li Soyer, bu kadar da olmaz dedirtti.

İşkenceci babasını savundu

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye adayı olarak açıklanan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, işkenceci babasını kutsamaya utanmadan devam ediyor. ‘Babamın yaptıklarının savunulacak hiçbir tarafı yok’ demesi beklenilen Soyer, büyük bir aymazlık örneği sergileyerek, benzersiz zulümlere imza atmış babasını göklere çıkartıyor. Dün bir gazeteye verdiği röportajda, babasının geçmişiyle ilgili yöneltilen bir soruya “Bir askeri savcı olarak hem hukuk hem de demokrat kimliğini korumaya gayret etmiş” diyen Soyer, hiçbir nedamet belirtisi göstermiyor. 12 Eylül’ün milletin tepesine balyoz gibi indiği bir dönemde, darbecilerden aldığı icazetle, yüzbinlerce kişinin üzerinde zulüm fırtınası estiren Soyer, unutulmayacak işkencelere imza atmıştı. Soyer’in yaptığı tahribatın izleri, o dönemde işkence gören insanların hem bedeninde hem hafızalarında tazeliğini koruyor.

Anıtkabir istismarı

Öte yandan, Tunç Soyer’in aday olduktan sonraki ilk işi ise birçok CHP’li gibi Atatürk’ün arkasına sığınmak oldu. Soyer dün CHP milletvekilleri, İzmir İl Başkanı ve ilçe başkanlarıyla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Halen görevde bulunduğu Seferihisar Belediye Başkanı sıfatıyla Anıtkabir’e çelenk bırakan Soyer, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak şunları yazdı: “Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı, İzmir milletvekilleri ve belediye başkanları olarak, ışığının en çok aydınlattığı kentlerden biri olan İzmir’de seni ve düşünceni, devrimlerini daha iyi anlatmak ve yaymak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Açtığın muasır medeniyetler yolunun en kararlı takipçileri olmayı sürdüreceğiz.Tunç Soyer ve beraberindeki heyet, daha sonra İsmet İnönü’nün mezarına da karanfiller bıraktı. Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Soyer, kampanyayı Mustafa Kemal Atatürk ile başlatmanın çok heyecan verici ve kendileri için bir gurur meselesi olduğunu belirtti. Seçim sürecinde izleyecekleri stratejilere işaret eden Soyer, İzmir’de başka bir siyasetin mümkün olduğunu, bunu bütün Türkiye’ye göstermeye başladığını söyledi. Soyer, bir gazetecinin “İzmir’de İYİ Parti ile ittifak yapıldı ama İl Başkanlığı’ndan size yönelik tepkiler var. Yine MHP ve AK Parti kanadından babanız Nurettin Soyer ile ilgili eleştiriler var. Bunlara bir cevabınız olur mu?” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Karanlık bir dönemdi” diyerek geçiştirdi

Bu, hakikaten 40 yıl öncesinde kalmış aslında. Artık tarihçilerin muhasebesini yapması gereken bir konu. Bunu bugünün Türkiye’sinde bir siyasi enstrüman olarak, bugünün siyasi tartışmalarına bir malzeme olarak kullanmak kimseye yakışmıyor diye düşünüyorum. Dahası çok karanlık bir dönem, hiç kimsenin arkasında duramayacağı, hiç kimsenin sahip çıkamayacağı bir dönem. Çok acılar yaşandı, kardeş kanı döküldü. Şimdi tekrar bu yaraları açmanın, bu yaraları deşmenin kime ne faydası olabilir? Ülkücüler, solcular, birbirlerini kestiler, birbirlerini vurdular, öldürdüler. Şimdi bunları hatırlayalım mı? Buradan tekrar ‘ülkücüler kim, solcular kim’ tartışmasını mı başlatalım? Ben çok yanlış buluyorum. Hiç kimseye de yakıştıramıyorum. Bugün dünyanın, Türkiye’nin, kentlerimizin önünde bambaşka konular var, bambaşka bir gelecek var. Biz artık şu faslı bir tarafa bırakıp bu paçadan çekiştirmeci siyaset anlayışından vazgeçip gerçekten performans üzerinden, başarı üzerinden, vizyon üzerinden siyaset yapmanın yolunu açalım.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:45
  1. Nurettin Soyer
  2. Tunç Soyer
  3. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  4. CHP
  5. Seferihisar
  6. 12 Eylül
  7. Anıtkabir
  8. Cumhuriyet Halk Partisi

YORUM YAZ

  • NİHALNİHAL17 dk önce
    adamın duruşu bile darbeci bakışları bile yasakçı bu adam imkan verilse hemen ne yapar ederİslamiyeti bu ülkeden siler herkesi dinsiz yapar.Ben öyle okuyorum.
  • Misafir Misafir 26 dk önce
    Türkeş 60 ihtilalini yapan ekipteydi öyle savcı falan değil. Bizzat beyin takımında. Ama oğlu Tuğrul akepede en kritik görevlerin birinde. Akit : insanlık zor değil beceremezsenizde deneyin en azından. Allahtan korkunuz, kuldan utanmanız yok anladık iyice de insanlıktamı yok sizde
  • ataata56 dk önce
    yine ülkücülere solculara laf arasında vuruyor. onların yanlış babasının doğru olduğunu açık yüreklilikle gururla söylüyor. böylelerini seçen partisi suçlu. bu ak sütten çıkmış pislik kalıntısı... tarihin çöplüğüne atılacak bir tip... büyük bir ihtimalle seçilemeyecek. bayrağı akp alacak... isminin önüne izmiri kaybeden chp adayı konacak. avunsun. dövünsün...
  • Ali KOÇAli KOÇ59 dk önce
    ÇATLAYIN... PATLAYIN...İZMİR size BOYUN EĞMEYECEK...ne kadar ALGI OPERASYONU yapsanız da BOYUN EĞMEYECEĞİZ...(yorumlarımın %90'nı yayınlamıyorsunuz. önemli değil. Nasılsa siz okuyorsunuz ya...)
  • Ahmet Ahmet 1 sa önce
    Çamur alt izi kalsın politikasından vaaz geçin her Türk ülkesi için çalışsın.
  • ihsanihsan1 sa önce
    ne demokratı yahu adam resmen terörist pkk hdp yi tutuyor körmüsünüz
  • Ülkücü Ülkücü 1 sa önce
    Evet karanlik bir dönem hic kimsenin arkasinda duramayacagi bir donem babası iskenceci diye adama soveceksek damatlari kardesleri cocuklari feti firarileri olanlar alp yoneticisi vekil bakan

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