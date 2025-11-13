“İskemle yok” skecini paylaşan Yaşar Baş’tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak
Güldür Güldür’ün “iskemle” skecini gündeme taşıyan Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, sahnedeki karakterleri siyasi isimlerle eşleştirerek dikkat çeken bir yorum yaptı.
Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, sosyal medya hesabından Güldür Güldür Show’daki “iskemlenin olmadığını ispat et” skecinden bir kesit paylaşarak çarpıcı bir yorum yaptı.
Baş, videodaki karakterleri siyasi figürlere benzeterek, “İskemlenin iddianamedeki yolsuzluklar, Hoca’nın Ekrem İmamoğlu, Platon’un Özgür Özel, konuşan iki öğrencinin CHP trolü, Hüseyin’in ise normal bir Türk vatandaşı olduğunu düşünün… Taşlar yerli yerine oturacak” ifadelerini kullandı.
Yaşar Baş’ın paylaşımı kısa sürede ilgi odağı oldu.
