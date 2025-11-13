  • İSTANBUL
Son Haberler

Çoklu afet erken uyarı sistemlerine sahip ülke sayısı değişti! Bakın kaç oldu...

Türkiye'ye Alman turist getirecek paylaştı! Alman tur operatörü Türkiye'den indirim istedi!

Fondaş medyadan özeleştiriler gelmeye başladı! Fırat Yeşilçınar: Gazeteci olarak yapmam gereken bu iddiaları buraya taşıyıp söylemek

İBB’den yediğin paralar gün gelir seni tırmalar! Fondaş Ruşen Çakır kıvranmaya başladı!

AB'de birçok ülkenin aylık ortalama maaşları 3 bin 500 Euro açıklandı! Bulgaristan ve iki ülke sınıfta kaldı...

Irak’ta genel seçimi Başbakan Sudani’nin koalisyonu kazandı

CHP’nin Tanju’su yüzsüzlükte çığır açtı! Sen önce Kartalkaya’da can veren 78 kişinin hesabını ver!

israil'i hedef alan İran'ın İbranice dilindeki ilk belgesel filmini sildi: Yüzlerce kez video indirildi iddiası!

İBB iddianamesinde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan için çarpıcı iddia

Zafer coşkusu, facia ve sabotaj şüphesi!
Gündem "İskemle yok" skecini paylaşan Yaşar Baş'tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak
“İskemle yok” skecini paylaşan Yaşar Baş’tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Güldür Güldür’ün “iskemle” skecini gündeme taşıyan Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, sahnedeki karakterleri siyasi isimlerle eşleştirerek dikkat çeken bir yorum yaptı.

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, sosyal medya hesabından Güldür Güldür Show’daki “iskemlenin olmadığını ispat et” skecinden bir kesit paylaşarak çarpıcı bir yorum yaptı.

 

Baş, videodaki karakterleri siyasi figürlere benzeterek, “İskemlenin iddianamedeki yolsuzluklar, Hoca’nın Ekrem İmamoğlu, Platon’un Özgür Özel, konuşan iki öğrencinin CHP trolü, Hüseyin’in ise normal bir Türk vatandaşı olduğunu düşünün… Taşlar yerli yerine oturacak” ifadelerini kullandı.

 

Yaşar Baş’ın paylaşımı kısa sürede ilgi odağı oldu.

Nedir bu İzmirlinin çektiği! Esnaf koruyor CHP'li belediye bakıyor
Nedir bu İzmirlinin çektiği! Esnaf koruyor CHP'li belediye bakıyor

Nedir bu İzmirlinin çektiği! Esnaf koruyor CHP'li belediye bakıyor

Eski CHP'li başkan Ahmet Özer'in tahliyesine karar verilmişti! Cezaevinden çıkar çıkmaz yaptığı Bahçeli çıkışı olay oldu
Eski CHP’li başkan Ahmet Özer’in tahliyesine karar verilmişti! Cezaevinden çıkar çıkmaz yaptığı Bahçeli çıkışı olay oldu

Eski CHP’li başkan Ahmet Özer’in tahliyesine karar verilmişti! Cezaevinden çıkar çıkmaz yaptığı Bahçeli çıkışı olay oldu

Türkiye'yi sarsan iddianamede bomba detay! CHP'nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş
Türkiye’yi sarsan iddianamede bomba detay! CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş

Türkiye’yi sarsan iddianamede bomba detay! CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş

Parası ödenmeyen işçilerin CHP'li İzmir belediyesine isyanı 2. gününde
Parası ödenmeyen işçilerin CHP’li İzmir belediyesine isyanı 2. gününde

Parası ödenmeyen işçilerin CHP’li İzmir belediyesine isyanı 2. gününde

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı
Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, yaptığı bir paylaşımın ardından gözaltına alındı. Hakkında “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili sald..
Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu
Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu

Analiz Tv Genel Yayın Yönetmeni Fatih Tezcan, yayınladığı bir videoda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili hazırlanan iddianame ..
Şehadet haberi ailelerine verildi! En zor görev
Şehadet haberi ailelerine verildi! En zor görev

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu..
