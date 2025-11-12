  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tek binada 30 bin kişi yaşıyor! Dünyanın en kalabalık apartmanı görenleri şaşırtıyor

Türkiye’yi sarsan iddianamede bomba detay! CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş

Herkes şokta! On binlerce asker ordudan firar etti

Starbucks’ın rakibiydi, bir anda battı! Ünlü kahve zinciri iflas bayrağını çekti

TOLUN füzesiyle güç patlaması! ABD medyasından “Osmanlı tekrar dönüyor” yorumu

Eski CHP’li başkan Ahmet Özer’in tahliyesine karar verilmişti! Cezaevinden çıkar çıkmaz yaptığı Bahçeli çıkışı olay oldu

Türkiye'ye karşı o füzeleri alacaklardı! Reddedildiler ama  vazgeçmiyorlar 'bize satın' diye yalvarmaya başladılar

Yediğimiz sucuk gerçek değilmiş! Bakanlık 11 markanın skandalını ifşa etti

“Cumhurbaşkanına suikast”tan tutuklanmıştı! AK Parti’ye yakın Furkan Bölükbaşı’nın ifadesi ortaya çıktı

Köylü kadınlar hazineyi buldu! Sobada kurutup servet kazanıyorlar
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Türkiye’yi sarsan iddianamede bomba detay! CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye’yi sarsan iddianamede bomba detay! CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” iddianamesinde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılığa göre, 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin birçok belediye başkan adayı, Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından belirlendi. İddianamede ayrıca, İmamoğlu’nun partide “fiili genel başkan” gibi davrandığı ve örgütlü biçimde maddi menfaat sağladığı ileri sürüldü.

2
#1
Foto - Türkiye’yi sarsan iddianamede bomba detay! CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede, örgüt elebaşı konumundaki Ekrem İmamoğlu'nun 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak göreve başladıktan sonra ilk olarak 2015 yılında kendi başkanlığı yetki alanındaki inşaatlardan ruhsat, imar, iskan izni gibi belediye işlemlerinde çeşitli usulsüzlükler yaparak firma sahiplerinden maddi menfaat temin eden bir yapılanma kurduğu aktarıldı.

#2
Foto - Türkiye’yi sarsan iddianamede bomba detay! CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş

İmamoğlu'nun belediyede kurduğu bu yapılanmanın yetkisini kötüye kullanarak proje-arsa sahiplerine gerekli izinlerin verilmesi neticesinde maddi menfaat temin etmeye başladığı, bununla birlikte imarsız alanları imara açma, yapılardaki usulsüzlükleri görmezden gelme gibi eylemlerde bulunduğu ifade edilen iddianamede, yapılanmada şüpheliler Fatih Keleş ve Adem Soytekin'in İmamoğlu'nun talimatlarıyla hareket ederek firma sahipleriyle görüştükleri, inşaat projelerindeki usulsüzlüklerden elde edilen maddi menfaatin firma sahiplerinden rüşvet olarak alınmasından sorumlu oldukları anlatıldı.

#3
Foto - Türkiye’yi sarsan iddianamede bomba detay! CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş

İddianamede, şüpheliler İmamoğlu, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Mehmet Murat Çalık ve Tuncay Yılmaz'ın imar izni, yapı ruhsatı, iskan verilmesi için kişilerden maddi menfaat elde ettikleri, bu amaçla bir araya gelerek ekonomik çıkar sağlamak üzere suç örgütünün kurulduğu ifade edildi. Örgütün 2015-2019 yılları arasındaki kuruluş dönemine denk gelen süreçte rüşvet ve suç gelirlerinin aklama suçları başta olmak üzere tespit edilen eylemlerin tümüne şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun bizzat iştirak ettiği ve örgüt yöneticileri ile üyelerini yönlendirdiği vurgulanan iddianamede, "Şüpheli Ekrem İmamoğlı'nun kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün Beylikdüzü Belediyesi'nde yapmaya başladığı usulsüzlüklerle örgütün temellerini attığı, bahse konu suç örgütünün eylemleri neticesiyle elde ettiği maddi menfaati ise 2019 yılında İBB başkanı seçilebilmesi amacıyla kullandığı..." ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - Türkiye’yi sarsan iddianamede bomba detay! CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş

İddianamede, İmamoğlu'nun İBB Başkanı olarak seçilmesinin ardından o dönemki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini partiden uzaklaştırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü, bu amaç doğrultusunda kamuoyu desteği sağlamak üzere çeşitli gazetecilere fon sağlayarak PR yaptırdığı vurgulandı. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmeyen İmamoğlu'nun o dönemki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde gizli çalışmaları hızlandırarak Kılıçdaroğlu'na yakın yöneticileri çeşitli vaatlerle yanına çektiği ve bu konuda gizli toplantılar yaptığından bahsedilen iddianamede, İmamoğlu'nun CHP'nin fiili genel başkanı gibi davrandığı kaydedildi.

#5
Foto - Türkiye’yi sarsan iddianamede bomba detay! CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş

İddianamede, şu ifadelere yer verildi: "8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde parti içi siyasette Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ittifak yaparak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterdiği Cemal Canpolat'a karşı Rıza Akpolat'ın aday gösterdiği, yakın arkadaşı Özgür Çelik'i desteklemiştir. Örgüt elebaşının o dönem delegeler ve ilçe belediye başkanları üzerinde mutlak hakimiyeti bulunmadığı için Rıza Akpolat ve onunla birlikte hareket eden birkaç belediye başkanı ile ittifak yapmak durumunda kalmıştır. İstanbul'un en 'zengin' ilçelerinden Beşiktaş'ın belediye başkanlığını yapan Rıza Akpolat'ın yolsuzluklarla büyük maddi güce ulaştığı, il başkanlığı seçiminde oy kullanacak delegelere maddi menfaat sağladığı ve bu konuda vaatlerde bulunarak oy tercihlerini Özgür Çelik'ten yana kullanmalarını sağlamıştır."

#6
Foto - Türkiye’yi sarsan iddianamede bomba detay! CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine karıştırılan usulsüzlüklerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Rıza Akpolat ve diğer şüpheliler hakkında açılan davanın halen sürdüğü belirtilen iddianamede, "38. İstanbul İl Kongresi'nde 'delegeleri satın alarak' desteklediği il başkanının seçilmesini sağlayan örgüt elebaşının 4-5 Kasım 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olarak Özgür Özel'i belirlediği, İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde yaşanan sürecin benzerinin genel kurultayda da yaşandığı, 'delegelerin satın alınarak' Özgür Özel lehine oy kullanmaları sağlanmıştır. Olağan kurultayda yaşanan usulsüzlükler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın derdest olduğu.." şeklinde ifadeler yer aldı.

#7
Foto - Türkiye’yi sarsan iddianamede bomba detay! CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş

CHP Genel Başkanlığı'nda yaşanan değişimin ardından partinin kontrolünün tamamen İmamoğlu'na geçtiği belirtilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı: "2024 mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerinde İstanbul ilçelerinde ve Türkiye genelinde il ve ilçe belediye başkan adaylarının birçoğu örgüt elebaşı (Ekrem İmamoğlu) tarafından belirlenmiştir. Şişli, Üsküdar, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Bakırköy, Sancaktepe, Kadıköy, Çekmeköy gibi ilçelerde örgüt elebaşı kendisine bağlı kişileri aday göstermiş, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Tuzla Belediye Başkanlarını ise kendisine tabi kılmıştır. Avcılar, Sarıyer, Beyoğlu, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa belediye başkan adayları ise İstanbul il başkanlığı seçimleri ve olağan kurultaydaki rolünden dolayı Rıza Akpolat tarafından belirlendi."

#8
Foto - Türkiye’yi sarsan iddianamede bomba detay! CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş

İddianamede, belediyeleri ele geçiren şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, soruşturma aşamasından haberdar olması üzerine hızlandırılmış Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını gündeme getirerek kurduğu örgütün kamuoyu nezdinde tartışılmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kahraman

Asin gitsin bu vatan hayinini ve arkadaslarini bak Hersey ozaman guzel olacak

hasel

CHP ve ard niyetli avaneleri,ülkemize zarar veren kabüstur.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!
Gündem

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. B..
Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama
Gündem

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, C130 askeri kargo uçağının ..
İBB ve İSKİ’de kredi iddiası! Yurt dışı paraları havuza mı aktardılar?
Gündem

İBB ve İSKİ’de kredi iddiası! Yurt dışı paraları havuza mı aktardılar?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB ve İSKİ’nin yurt dışındaki finansal kuruluşlardan aldığı kredilerin,..
TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu
Gündem

TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşerek faciaya yol açtı. Kazada Bursalı Hava P..
Liderliğini Ekrem yapıyor! İşte İmamoğlu suç örgütünün şeması
Gündem

Liderliğini Ekrem yapıyor! İşte İmamoğlu suç örgütünün şeması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu örgüt lideri olarak açıkladı. Örgütün şeması ortaya çıktı...
Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler
Gündem

Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler

Trenle Anıtkabir’e giden bir grup Kemalist saat 09’u 05 geçe treni raylarda durdurmayan makiniste tepki gösterdi. Acil durum frenlerini çekm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23