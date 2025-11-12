Haber Merkezi Giriş Tarihi: Türkiye’yi sarsan iddianamede bomba detay! CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” iddianamesinde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılığa göre, 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin birçok belediye başkan adayı, Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından belirlendi. İddianamede ayrıca, İmamoğlu’nun partide “fiili genel başkan” gibi davrandığı ve örgütlü biçimde maddi menfaat sağladığı ileri sürüldü.