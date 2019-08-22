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İskele yolu standartlara uygun hale getiriliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Battalgazi Atabey İskele yolunda bir yandan genişletme bir yandan da asfaltlama çalışmaları yapıyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:34
İskele yolu standartlara uygun hale getiriliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Battalgazi Atabey İskele yolunda bir yandan genişletme bir yandan da asfaltlama çalışmaları yapıyor.


Kent genelinde yatırım ve hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Malatya için büyük öneme sahip bağlantı yollarını standartlara uygun hale getiriyor. Atabey Feribot İskelesini Battalgazi’ye bağlayan 9 kilometre uzunluğundaki grup yolunun 7 kilometrelik bölümü 5 metre genişlikten, 9 metre genişliğine çıkarılıyor. 6 kilometrelik bölümde genişletme çalışmaları tamamlandı. 1 kilometrelik bölümünde ise çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.


Yolda aynı zamanda asfaltlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Atabey Feribot İskelesi içini de sıcak asfalt ile kapladı. Baraj kotunun yükselmesi nedeniyle bekleme yerlerine ulaşımın daha kolay sağlanması için İskele alanında bulunan parkın yanından 500 metrelik yeni bir yol daha açıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da devam eden çalışmaları sık sık yerinde inceliyor. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, “Atabey Feribot İskelesi, Bahçelievler ve Kadıçayırı Mahallelerinin ulaşımını sağlayan yol 4-5 metre genişliğindeydi. İki araç karşılıklı geçmekte bile zorlanıyordu. Arazi ve bahçe sahipleriyle yaptığımız görüşmelerin ardından yolu 9 metre genişliğine çıkardık. Çalışmalar halen devam ediyor. Yolumuz, Elazığ’ın Baskil ilçesine feribotla gitmek isteyen vatandaşların zamandan tasarruf etmelerini sağlıyordu. Bu yolumuz, iki kenti bir birine bağlayan önemli bir arter. Bir yandan genişletme bir yandan asfalt öncesi yol altyapı çalışmaları bir yandan da asfaltlama çalışmaları yapıyoruz. Yakın zamanda daha ferah, konforlu ve güvenli bir yol olacak burası. Bu çalışmaları yaparken hiçbir vatandaşımızı da mağdur etmiyoruz. Sulama kanalları, perde duvarlar, çitleri de yapıyoruz. Bu çalışmalarımız ile Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:34
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