İskele YİBO mezunları yarım asır sonra buluştular

Van İskele Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nun (İskele YİBO) değişik dönemlerinde mezun olan öğrenciler, okul müdürleri, öğretmenleri, okul aşçıları ve temizlik görevlileri ile yaklaşık yarım asır sonra bir araya geldiler.

Van’ın en köklü ilköğretim okullarından olan ve o dönem köylerinde okulu olmayan çocukların gelip, yatılı olarak eğitim gördükleri İskele YİBO, bir yeniliğe daha imza attı. Bu güne kadar milletvekili, belediye başkanı, yüzlerce doktor, mühendis, avukat, öğretmen, gazeteci, sağlık çalışanı yetiştiren ve başarıları ile Van’da adından sıkça söz ettiren İskele YİBO mezunlarından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Ekrem Özhekti’nin girişimleri sonucu bir araya geldiler. Özhekti’nin, sosyal medya aracılığı ile yaptığı çağrı üzerine, aralarından yaklaşık 50 yıl önce mezun olan öğrenciler ile 1976 yılında okula müdür olarak gelen ve 44 yıl 1 ay eğitim camiasına hizmet veren okul müdürü Remzi İnanlı, o dönem okulda görev yapan öğretmenlerden Hanlar Koca, Bahattin Ayvaz, Mehmet Sular, Turgut Alkan, Ramazan Çelik ile 1984-1985 dönemi mezunlarından AK Parti Diş İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı ve 23. Dönem Ankara, 24., 25. ve 26. Dönem Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Tuşba Belediyesi’nin Kurucu Belediye Başkanı Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, 1978 mezunlarından Naime Uçar, İngiltere’de yaşamasına rağmen düzenlenen etkinliğe katılmak için Van’a gelen 1981-1982 mezunu Ebubekir Kaya ve yine o dönem okulda aşçı olarak görev yapan Mehmet Erdem ile Alaattin Sağınç, okulun temizlik görevlisi Mahmut Erdem’in yanı sıra çok sayıda okul mezunu katıldı.

Van’ın tarihi ve turistik yerleri gezildi

İlk gün Van-Şişli Öğretmenevi’nde düzenlenen tanışma toplantısının ardından, Muradiye Şelalesi’ne hareket edildi. Tuşba Belediyesi Geleneksel Van Evleri Mahallesi ve yine Tuşba Belediyesi’nin Van’a ve ilçeye kazandırdığı Van’ın en büyük mesire ve dinleme alanı olan 15 Temmuz Şehitler Parkı gezildi. Daha sonra okul bahçesine geçildi. Türkiye’nin farklı şehirlerinde gelen mezunlar ile öğretmenleri okul bahçesinde anılarını tazelediler. Dönemin okul müdürü Remzi İnanlı’nın içtima aldıktan sonra eski öğrenciler mezun oldukları okulda ders gördükleri sınıflarındaki aynı sıralarına oturarak, eski anılarını yad etti. Okul müdürü ve dönemin öğretmenlerinin verdiği dersin ardından öğrenciler ve öğretmenler okul bahçesinde sıraya girerek dönemin aşçıları olan Mehmet Erdem ve Alaattin Sağınç tarafından dağıtılan karavana yemeğinde aldılar.

Van kahvaltısı yapıldı, Akdamar Adası’na gidildi

Akşam yemeğinin ardında 1989-1990 mezunlarından Şirin Dalhan, Orhan İlhan, Esasettin Erdoğanlı, Salih Arslan, Ömer Kasap ve Nimettullah Eravcı’nın söyledikleri bir birinden güzel türküler eşliğinde halay çektiler. Halaydan sonra 1981-1982 Mezunu Recep Oktar’ın bağlama eşliğinde söylediği türkülerle herkesi duygulandırdı. Okul müdürü, öğretmenler ve öğrencileri o güne dair bir birinden ilginç ve o kadarda düşündürücü anılarını anlattılar. Özellikle AK Parti Diş İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk’ün anlattığı anıları eski öğrenciler ve öğretmenler tarafından uzun süre alkışlandı. Ertesi gün Edremit İlçesi’nde hep birlikte yapılan Van Kahvaltısı’nın ardından teknelerle Akdamar Adası’na geçildi. Yine 1989-1990 mezunlarının söylediği türküler eşliğinde halay çeken öğrenci ve öğretmenleri, ada dönüşü Edremit İlçesi’nde yenilen öğle yemeğinin ardında davul zurna eşliğinde bol bol halay çektiler. İki günü dolu dolu yaşayan İskele YİBO öğretme ve öğrencileri 2020 yılında da 23, 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde Ankara’da buluşma kararı aldı.

Eski günleri hatırladıkları ve yeniden bir arada oldukları için mutlu olduklarını anlatan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu ancak kendilerini üzen konunu 2011 yılında Van’da yaşanan depremlerden dolayı hasar gören pansiyonun yıkılması ile artık Yatılı Bölge değil, sadece gündüzlü öğrencileri kabul eden bir okul olması olduğunu vurguladı.

Tuşba Belediyesi Kuruyucu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, ise eski okul arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Çok güzel duygular yaşadıklarını belirten okul müdürü Remzi İnanlı ise, 44 yıllık mesleki hayatında İskele YİBO öğrencileri gibi özel öğrenci görmediğini kaydetti. İnanlı, “Çok güzel duygular yaşıyoruz. Van’ın bizde çok anıları var. Onları yad ediyoruz. Birbirimizi görmekten çok mutlu olduk” dedi.

Dönemin öğretmenlerinden ve yıllardır il dışında yaşayan Hanlar Koca ise öğrencilerine bir birinden güzel şiirlerini okuyarak kişisel gelişim hakkında bilgililer verdi.Buluşmaya öncelik eden Ekrem Özhekti, sosyal medya üzerinde kurduğu grupta yaptığı çağrı üzerine yaklaşık 100 civarında mezun öğrenci ve öğretmenin katıldığını belirtti. Türkiye’nin her yerinden mezunların geldiğini söyleyen Özhekti, ilk olmasına rağmen çok güzel olduğunu da ifade ederek, “Çok güzel bir buluşma oldu. Burada çok güzel bir nostalji yaşadık. Yıllarca birbirlerini görmemiş mezunlarımız ve öğretmenlerimiz buluşarak hasret giderdiler” dedi.