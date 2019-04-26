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İskandinav Hava Yolları 205 seferini iptal etti

Danimarka, İsveç ve Norveç devletlerinin ortak hava yolu şirketi SAS, pilotlarla sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinin uzaması nedeniyle 205 seferini iptal etti

26 Nisan 2019 Cuma 06:56
İskandinav Hava Yolları 205 seferini iptal etti

İskandinav Hava Yollarının (SAS) pilotlarla sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinin uzaması nedeniyle 205 seferin iptal edildiği açıklandı.

Borsada işlem gören, Danimarka, İsveç ve Norveç devletlerinin ortakları arasında yer aldığı İskandinav Hava Yolları, bu üç ülkede ayrı ayrı pilotlar ile yürüttüğü toplu sözleşme görüşmelerinin uzaması üzerine, bugün saat 12.00’ye kadar 205 seferini iptal ettiğini duyurdu.

AA'nın haberine göre; SAS’ta görev yapan pilotlar, toplu sözleşme görüşmelerinden 25 Nisan’a kadar sonuç çıkmaması durumunda greve gideceklerini açıklamıştı.

İptallerin ağırlıklı olarak Kopenhag, Stockholm ve Oslo çıkışlı uçuşlar olduğu kaydedildi.

Toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiği, taraflar arasında uzlaşma olmaması durumunda pilotların greve gitmeye hazırlandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 07:21
  1. Danimarka
  2. NORVEÇ
  3. isveç
  4. toplu sözleşme görüşmeleri
  5. sefer iptali
  6. İskandinav Hava Yolları
  7. 205 seferini iptal etti
  8. son dakika
  9. son dakika Dünya Haberleri

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