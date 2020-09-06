ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun faaliyet programında yer alan "İşitme Engelliler Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası" Eskişehir'de başladı.

Federasyon Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen organizasyona büyük katılım sağlandığını belirten Kıhtır, şöyle konuştu:

"İşitme engelliler faaliyet programında bu sene pandemiden dolayı yaptığımız eklemelerde temasın en az olduğu bireysel sporları tercih ettik. Bir hafta önce Sakarya'da bir şampiyona yaptık, şimdi de Eskişehir'de güzel bir organizasyon yapıyoruz. Çok memnun olduk, güzel bir organizasyon oldu. Güzel bir katılım oldu. Geçen seneden daha fazla bir katılım vardı. Katılan illerin sporcularına, hakemlere, organizasyonda emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim. Pandemi diğer spor branşlarını da çok fazla etkiledi. Sağlık Bakanlığı da yaptığımız çalışmalarda, hangi branşlarda nasıl bir uygulama yapabiliriz konusunda bize yardımcı oluyor. Biz de bu kurallara uyuyoruz. Sadece bizde değil tüm dünyada bu tarz uygulamalar devam ediyor."

Şampiyonaya, İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Antalya, Tekirdağ, Manisa, Kayseri, Gaziantep, Konya, Diyarbakır, Eskişehir, Balıkesir, Mersin, Sakarya, Osmaniye, Ankara ve Karaman'dan 129 sporcu katılıyor.