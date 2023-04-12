İşitme engelli takım teknoloji merakının engel tanımadığını gösterdi

İki sene önce Ankara Anadolu Sağırlar Spor Kulübü alt branşı olarak kurulan Anatolian Deaf Eternals Robotics Takımı, başarılarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Geçen sene ilk kez yarıştıkları liseler arası robotik yarışması FIRST® Robotics Competition’da Jüri Özel Ödülü’nü alan takım, bu sene ise Takım Ruhu Ödülü’nü kazandı. Hayatın her alanını kolaylaştıran teknolojik gelişmelerde sağır ve işitme engellilerin de var olduğunu göstermeyi hedefleyen Anatolian Deaf Eternals Robotics Takımı, Cochlear Türkiye’nin de desteğiyle engelli gençleri başarılarla bir araya getirmeyi amaçlıyor.

İki ödülü hanesine yazdıran takımın hedefi ulusal ve uluslararası başarılara imza atmak

Takımı, tüm sağır ve işitme engelli bireylerin teknoloji alanında neler yapabileceklerini göstermek, ülkemizin ve dünyanın bu konudaki farkındalıklarının artmasını sağlamak amacıyla kurduklarını ifade eden Ankara Anadolu Spor Kulübü Başkanı, Türkiye Sağırlar Milli Federasyon Başkanı ve Anatolian Deaf Eternals Robotics Takımı Kurucusu Bülent Tekin; “Bir buçuk yaşında geçirdiğim hastalık sebebiyle uzun yıllardır yaşamımı işitme engelli bir birey olarak geçiriyorum. Hayatın içinde biri olarak işitme engelli bireylerin yaşadığı problemlere ses olabilmek ve çözüm üretebilmek için birçok proje geliştirirken fikirlerini çok önemsediğimiz hocamız Nilgün Salur, bizleri Müfit Alkaya ile tanıştırdı. Müfit hocamızın önderliğinde bir karar verdik ve Anadolu Sağırlar Spor Kulübü’nde alt branş olarak takımımızı kurduk. Bu takım ile en büyük hedefimiz; toplumdaki ön yargıları yıkmak, gelecekteki engelli bireylere örnek olup neler başarabileceklerini göstermek, onlara bir ışık tutmak ve engelli gençleri başarılarla bir araya getirmek. İki yıl önce başlayan bu yolculukta aldığımız ödüller ise en güçlü motivasyonumuz. Katıldığımız liseler arası robotik yarışması FIRST® Robotics Competition’da geçen sene Jüri Özel Ödülü’nü almıştık, bu ödül bizi çok motive etti ve hız kesmeden diğer yarışma için hazırlanmaya başladık. Bu yıl da emeklerimizin karşılığını alarak Takım Ruhu Ödülünü kazandık” dedi.

Demir levhadan tekerine bilgisayardan kodlamasına kadar birçok çalışma yürütüyor

Takımdaki herkesin işitme engelli ve sağır bireylerden oluştuğunun altını çizen Bülent Tekin; “Ekibimiz 25, takımımız ise 20 kişiden oluşuyor. Yaşı küçük olan birçok engelli gencimizi de ailemize dahil ederek kolektif bir yapı oluşturduk. Hocalarımız ve mentörlerimizin hepsi eğitimini mühendislik alanında tamamlamış engelli kişiler olduğu için ekip içinde çok güçlü bir bilgi alışverişi mevcut. Şu anda takım olarak atölyede demir parçalarından motoruna, demir levhadan tekerine ve bilgisayardan kodlamasına kadar her aşamada çalışma yürütürken aynı zamanda çocukların sosyal becerilerine de katkı sunmayı hedefliyoruz. Birlik, beraberlik, takım olmanın gücü ve yaratıcılık gibi birçok kavram üzerinde de çalışma fırsatımız oluyor. Hem teknoloji alanında çalışmalarımızı sürdürüyor hem de arkadaşlık ilişkilerinin pekişmesine, engel olarak gördüğümüz şeylerin aslında başarı için engel olmadığının fark edilmesine yardımcı oluyoruz. İş birliği, ekip çalışması gibi beraber çalışmayı gerektirecek çalışmalarda gençlerin aktif rol almalarını sağlayarak; teknoloji, engellilik ve gençlik olarak üç kavramı aynı anda kullanıyoruz. Nihai hedefimiz ise tüm bu beceriler eşliğinde hem ülkemizdeki hem de diğer ülkelerdeki robotik yarışmalarına katılıp sağır ve işitme engelli gençlerin farklı deneyimler elde etmelerini ve başarılara imza atmalarını sağlamak” şeklinde konuştu.

“Teknolojinin buluşturduğu gençlerin ilham veren başarılarını izlemek gurur verici”

Anatolian Deaf Eternals Robotics Takımı ile bir araya gelme hikâyelerini anlatan Cochlear Türkiye Genel Müdürü Gül Erden; “Takımın Lider Mentörü Burak Uyanık’ın vesilesiyle ilham verici bu oluşumdan haberimiz oldu. Kendisi aynı zamanda Cochlear kullanıcısı. İşitme engelli gençlerin bilim ve teknoloji alanında ilerlemelerine katkı sağlamak amacıyla kurulan bu özel takımın varlığı bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü işitme kaybı yaşayan birçok insan kendini hayatın içinden çekebiliyor ve sosyal bir izolasyon içinde yaşıyor. Böylesine genç, dinamik ve tutkulu insanların yapacakları çalışmalara destek olmak istedik ve sponsorluklarını üstlendik. First Robotics Competition yarışmasına katılan tek işitme engelli takım olarak çok önemli başarılara imza attık. Takımımızın elde ettiği başarıları sadece bir ödül olarak değerlendirmiyoruz, bu bizim için engelli bireylerin başarabileceklerinin sınırsız olduğunu da gösteriyor. Ayrıca takımımızda birçok koklear implant kullanıcısı var. Teknolojinin buluşturduğu gençlerimizin yine koklear implant teknolojisi ile daha iyi bir işitme performansına sahip olması ve kaybettikleri seslere tekrar kavuşması bizim için ayrıca çok değerli” diye belirtti.

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