0553 313 94 23

Isıtıcıdaki kaynar su üzerine dökülen çocuk ölümden döndü

Erzurum’da bir çocuk, annesinin mutfakta bıraktığı ısıtıcıda bulunan kaynar suyun üzerine dökülmesi sonucu ölümden döndü.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:01
Isıtıcıdaki kaynar su üzerine dökülen çocuk ölümden döndü

Erzurum’da bir çocuk, annesinin mutfakta bıraktığı ısıtıcıda bulunan kaynar suyun üzerine dökülmesi sonucu ölümden döndü.


Erzurum’un Köprüköy ilçesinin Ağçasar Mahallesi’nde yaşayan anne İstek Kaya, çay yapmak için su kaynattığı ısıtıcıyı masanın kenarına bıraktı. Daha sonra mutfaktan ayrılan anne Kaya, 2 yaşındaki oğlu Yunus Emre Kaya’nın çığlıkları üzerine mutfağa koştu ve mutfak masasındaki ısıtıcının içindeki kaynar suyun Yunus Emre’nin üzerine döküldüğünü gördü.


İlk müdahaleyi yapan anne daha sonra küçük Yunus’u çevredekilerin yardımıyla Köprüköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yunus Emre Kaya, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Isıtıcıdaki kaynar suyun dökülmesiyle başı, kolları ile vücudunun çeşitli yerlerinde birinci ve ikinci derecede yanıklar oluşan Kaya’nın tedavisi sürüyor.


Annelerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden İstek Kaya, “Mutfakta çay için ısıtıcıya su koydum. Daha sonra çocuğumun bağrışlarına mutfağa koştum. Gelince gördüm ki üzerine su dökülmüş hemen üzerine soğuk su döktüm. Daha sonra yardım için dışarı çıktım komşularımı gördüm onlarla birlikte Yunus’u hastaneye kaldırdık. Ambulansla bizi Erzurum’a getirdiler. Şu an çocuğumun durumu iyiye gidiyor. Benim 5 çocuğumdan en küçüğü Yunus ilk defa başımıza böyle bir şey geldi. Annelere önerim benim gibi ihmal etmesinler çocuklarını ben çok üzgünüm o yandı ama benim de yüreğim yandı. Anneler çocuklarına dikkat etsinler” dedi.


Öte yandan, Yunus Emre Kaya’nın Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesinde tedavisi devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Metin Eker kimdir? Mehmet Metin Eker nereye atandı büyükelçi atamaları
    1. Mehmet Metin Eker kimdir? Mehmet Metin..
    2. HDP önünde eylem yapan ailelere aşiret..
    3. Bakan Turhan: Kendi uydusunu üreten..
    4. Bebeklere taze incir ne zaman verilir?
    5. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl..
    6. Burhaniye’de ağaçta mahsur kalan..
    7. Başkan Orkan Kabakdere’de aşure dağıttı
    8. Salihli OSB’de 3 firmaya daha yer..
    9. Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası..
    10. GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu..
    11. Günay: Stat kapasitemiz 62 bini..
    12. İran uyruklu hırsız, kendi..
    13. BTK’nın yeni kurul üyeleri belli oldu
    14. Karabük'te DAEŞ operasyonu!
    15. TÜRK-AV'ın 3. Olağan Genel Kurulu
    16. Babasını kerpetenle vahşice öldüren..
    17. İnegöl Belediyespor'da transfer
    18. Özel Biga Can Hastanesi aşure dağıttı
    19. Özel Güvenlik sınav sonuçları son..
    20. Menteşe’de engelli araçlarının şarjı..
    21. Meteorolojiden Bursa için fırtına..
    22. Sancaktepe Belediyesi, 3 meydanda..
    23. Amasya’da 66. pancar alım kampanyası..
    24. Düzce Belediyesinden sokağa atmayın..
    25. Sinop’ta ilk palamutlar tezgahlara..
    26. Balıkçı Kenan Balcı: "Palamutun az..
    27. Merkez Bankası rezervleri 101 milyar..
    28. Milletvekili Sazak’tan 12 Eylül mesajı
    29. Büyükelçilerin ataması yapıldı
    30. Ataşehir’de dev kazanlarda hazırlanan..
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı