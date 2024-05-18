Isırılmaya devam Türkiye! Türkiye’deki köpek piyasası 3,5 milyar dolar!

Sokak köpeklerine sunulan dokunulmazlık yasasıyla adeta sokakları, caddeleri, toplu taşıma araçlarını ve dükkanları başıboş sokak köpeği sarmış durumda. Her geçen gün artan köpek popülasyonu neticesinde ise vatandaşlar sokakta yürüyemez hale geldi. 15 milyonu aşkın başıboş sokak köpeği sebebiyle, 2022 yılından itibaren 100’den fazla kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Ölüm ve saldırılara ise en çok çocuklar maruz kaldı.

Türkiye’de birkaç ay içerisinde ev, araba ve estetik ameliyat için köpekler üzerinden toplanan paranın haddi hesabı yok. Adeta bir sektöre dönüşen “mama lobisi”, özellikle felçli, sakat hayvanları elden ele gezdirerek sosyal medya üzerinden milyonları topluyor. Sokaklara doldurulan mamalarla artan köpekler, evlatlarımızı parça parça ederken, mama lobisi de servetlerine servet katıyor. Bunu da köpekler için çıkarılan 5199 yasası üzerinden yapıyorlar. Köpeklerin çocukları parçalaması, yaralaması, öldürmesi serbest fakat köpeklere dokunmak yasak. Çocuğu ölen baba mahkemelerde hakkını arayıp eli boş dönerken, köpeğe dokunan vatandaş, iştihaları doymayan, maymundan geldiğine inandığı için hayvan haklarıyla insan hakkı arasında farkı idrak edemeyen aklı kıt köpektaparlar tarafından mahkemelerde süründürülüyor ve çeşitli cezalarla karşı karşıya bırakılıyor.

Kedi köpek piyasası 1,9 milyar dolar hacme ulaştı

Türkiye'de de son yıllarda hızlı bir büyüme gösteren pazarın 1,9 milyar dolarlık bir hacme ulaştığı belirtiliyor.

2023 sonu itibarıyla Türkiye'deki evcil hayvan varlığının yaklaşık 7 milyon, evcil hayvan sahibi hane sayısının ise 1,4 milyon olduğu tahmin ediliyor. Son beş yılda evcil hayvan sahipliği oranında yüzde 40'lık artış yaşanan Türkiye'de, buna bağlı olarak sektörel büyüme devam ediyor. Türkiye'de pazarın 2028 yılında 3,5 milyar doları geçmesi bekleniyor.

Belediyeler, STK’lar bu dönen paraların neresinde?

Hayvanseverlik adı altında belediyeler ve STK’lar kedi-köpek maması üzerinden büyük rant sağlıyorlar. Her sene ilçe belediyelerinden başlayıp il ve büyükşehir belediyelerine dek yüz binlerce tonluk kedi köpek maması alımı yapılıyor.

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2022 senesinde 100 bin nüfuslu Tokat Erbaa Belediyesi yıllık 100 ton kedi köpek maması alımı yapıyor. Samsun Büyükşehir'in 130 ton, Kocaeli Büyükşehir'in ise 125 ton kedi köpek maması ihalesi yaptıkları ortaya çıkıyor.

Daha geçtiğimiz hafta, 10 Mayıs tarihinde, Edremit Belediyesi 5 ton ücretsiz mama dağıtıyor. Sahipli veya sahipsiz hayvanlar konusunda duyarlı olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, bu uygulamanın ayda bir gün olmak üzere periyodik olarak devam edeceğini anlatıyor. Kimse de sormuyor “milletin kaynakları niçin sokak hayvanlarına harcanıyor, yapılan bu harcamalardan ne gibi rant elde ediliyor?” diye.

Belediyeler aşılayıp aynı yere bırakıyor

Başıboş sokak köpeklerinin saldırısından oluşan şikayetler neticesinde belediyeler köpekleri topluyor, aşılıyor, aynı yere bırakıyor. Eziyeti sadece vatandaş çekmiyor; uyuşmuş, hiçbir şeyin farkında olmayan, hasta ve saldırgan haliyle hayvanlar da eziyet çekiyor.