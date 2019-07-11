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Isırgan otunun faydaları saymakla bitmiyor!

Bu haberi okuduktan sonra sofralarınızdan ısırgan otunu eksik etmeyeceksiniz.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:16
Isırgan otunun faydaları saymakla bitmiyor!

Bağda, bahçede kendiliğinden yetişen ısırgan otu, isminden anlaşılacağı gibi dokunduğunuzda cildinizde kaşıntı ve kızarıklığa sebep olur. Dokunduğu yeri kızartan bu bitkinin sağlık için çok faydalı olduğunu duyduğunuzda eminin çok şaşıracaksınız. Isırgan otundan çay ya da lezzetli çorbalar hazırlayabilirsiniz. İşte, ısırgan otunun sağlığa olan faydaları.

İşte, ısırgan otunun sağlığa olan faydaları:

Isırgan otu; A, B ve K vitaminleri yönünden son derece faydalıdır. Kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve potasyum içeren ısırgan otu sağlıklı bir beden için son derece önemlidir.

Isırgan otu başta prostat olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruyucudur.

Bu şifalı ot saman nezlesi semptomlarını bir hayli azaltır.

Düzenli kullanıldığında ısırgan otu tansiyonu dengeler.

Isırgan otu ayrıca kan şekerini dengeler.

İçerdiği minaraller sayesinde ısırgan otu iyi bir idrar söktürücüdür.

Kan dolaşımını düzenleyen ısırgan otu kalp ve damar sağlığını korur.

Isırgan otu çayı öksürüğe iyi gelir.

İçerdiği K vitamini nedeniyle ısırgan otu kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle ısırgan otu çocuklar ve menopoz dönemindeki kadınlar tarafından sıklıkla tüketilmeli.

Yapılan araştırmalar akne sorunu yaşayanlar için ısırgan otunun önemli bir şifa kaynağı olduğunu ortaya koymuştur.

Isırgan otu aynı zamanda egzama sorunu yaşayanlar tarafından da gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

Isırgan otu suyuyla saçlarınızı yıkarsanız, dökülme sorunundan hızlıca kurtulabilirsiniz.

Isırgan otunu kimler tüketmemeli?

Hamileler ısırgan otu çayını kesinlikle tüketmemelidir.

Isırgan otu nasıl kullanılır?

Isırgan otundan çay veya çorba hazırlayabilirsiniz. Cilt ve saç bakımı içinse ısırgandan hazırladığınız suyu kullanabilirsiniz.

Isırgan otu çayı nasıl hazırlanır?

Bir fincan kaynar suyun içerisine bir tatlı kaşığı kurutulmuş ısırgan otu ekleyerek demlenmesini bekleyin. Yaklaşık 7-8 dakika sonra çayınızı süzüp içebilirsiniz. Arzu ederseniz; çayı süzdükten sonra soğumaya bırakabilirsiniz. Soğuyan çayı cilt ve saç bakımında kullanabilirsiniz.

Isırgan otu çorbası nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

  • Yarım kilo ısırgan otu
  • 1.5 su bardağı mısır unu
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 2-3 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıvıyağ

Isırganları temizlerken mutlaka elinize eldiven geçirin.

Isırgan yapraklarını güzelce ayıklayıp yıkayın.

Ayıklanan yaprakları bir miktar suyla haşlayın.

Haşlama suyundan bir su bardağı ayırıp, kalanını süzün.

Süzülen yaprakları tekrar tencereye alın ve ayırdığınız bir bardak suyu ilave edin.

Otları blendardan geçirin.

Blendardan geçirilen ısırgan otunun üzerine birkaç bardak daha su ilave edip, ocağa alın.

Isınmaya başlayan çorbanın içerisine mısır ununu yavaş yavaş ekleyin. Bu aşamada sürekli olarak karıştırmaya özen gösterin.

Çorbayı ocaktan indirmeden sarımsağı, baharatını, tuzunu ekleyin.

Birkaç taşım kaynadıktan sonra çorbayı ocaktan indirin.

Bir tavada yağı ısıtın ve naneyi kızdırın.

Hazırladığınız yağlı sosu altını kapattığınız çorbaya ilave edip karıştırın.

Afiyet olsun.

 

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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