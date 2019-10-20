Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu çayı nasıl hazırlanır?

Toplaması zahmetli olsa da ısırgan otu tam bir şifa deposudur. İşte, merak ettiğiniz "Isırgan otunun faydaları nelerdir?" sorusunun cevabı...

Isırgan otunun faydaları nelerdir?

Isırgan otu; A, B ve K vitaminleri yönünden son derece faydalıdır. Kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve potasyum içeren ısırgan otu sağlıklı bir beden için son derece önemlidir.

Isırgan otu başta prostat olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruyucudur.

Bu şifalı ot saman nezlesi semptomlarını bir hayli azaltır.

Düzenli kullanıldığında ısırgan otu tansiyonu dengeler.

Isırgan otu ayrıca kan şekerini dengeler.

İçerdiği minaraller sayesinde ısırgan otu iyi bir idrar söktürücüdür.

Kan dolaşımını düzenleyen ısırgan otu kalp ve damar sağlığını korur.

Isırgan otu çayı öksürüğe iyi gelir.

İçerdiği K vitamini nedeniyle ısırgan otu kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle ısırgan otu çocuklar ve menopoz dönemindeki kadınlar tarafından sıklıkla tüketilmeli.

Yapılan araştırmalar akne sorunu yaşayanlar için ısırgan otunun önemli bir şifa kaynağı olduğunu ortaya koymuştur.

Isırgan otu aynı zamanda egzama sorunu yaşayanlar tarafından da gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

Isırgan otu çayı nasıl hazırlanır?

Bir fincan kaynar suyun içerisine bir tatlı kaşığı kurutulmuş ısırgan otu ekleyerek demlenmesini bekleyin. Yaklaşık 7-8 dakika sonra çayınızı süzüp içebilirsiniz. Arzu ederseniz; çayı süzdükten sonra soğumaya bırakabilirsiniz. Soğuyan çayı cilt ve saç bakımında kullanabilirsiniz.