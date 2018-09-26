Isırgan otunun faydaları

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Anemi tedavisi gören kişiler yan ürün olarak kullanabilir.

İdrar sorunu yaşayan kişilere faydalıdır.

Isırgan otu kanser hastalığını önler.

Tansiyon ve kolesterol sorunu olan kişilere günde bir fincan ısırgan çayı tavsiye edilir.

Vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olur.

Demir eksikliği olan kişilere tavsiye edilir.

Isırgan otu sindirim sistemine iyi gelir. Birçok organı temizler.

Artrit semptomlarını hafifletir, enfeksiyonlara karşı direnç kazandırır.

Lohusa kadınların ısırgan çayını içmesi ve ısırgan yemeği tüketmesi önerilir. Süt yapan ısırgan otu sütün kalitesini de artırır.

Böbrekleri temizler ve karaciğerin yenilenmesine yardımcı olur.

Soğuk algınlığına karşı oldukça etkilidir ve bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir.

Diyabet ve romatizmal hastalıkları olan kişilerin kullanması önerilir.

Öksürük problemi olan kişilere sık sık ısırgan otu çayı içmesi tavsiye edilir.