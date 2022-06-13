İşinize yarayacak güzellik sırları

Farklı coğrafyalardan olsalar da her kadın güzeldir. Osmanlı Sultanları, Çinli kadınlar, İtalyan kadınlar, Fransız kadınlar… Ne kadar birbirlerinden uzak noktalar da olurlarsa olsunlar, her birinin farklı güzellik sırları vardır.

Osmanlı Sultanları'nın her biri birbirinden güzel, birbirinden özelmiş ki halen unutulmuş değiller. Peki, zamanında en ufak teknolojik alet veya hazır malzemeler yokken cilt güzelliklerini nasıl sağlıyorlardı?

Saç ve Cilt Bakımı: Saç ve cilt bakımında kili çok kullanmışlar. Kildanlıkların içine önce kili sonra da suyu koyarlarmış. Kil aşağıya çökünce, üstündeki suyu kullanırlardı. Bu suyun yumuşatıcı ve saçı-deriyi besleyici etkisi vardır.

Kese: Saraydakilerin bir numaralı güzellik sırrı temizlikti. Hamam kültürü bu sebeple gelişmişti. Banyoda mutlaka keselenilir ve keselenmek de en doğ

Cilt Yağları: Cilt bakımında yağları çok kullanmışlar. Çünkü keselenip, ölü deriyi attıktan sonra dışarı çıkılırsa cilt çabuk buruşur. Bu yüzden banyodan sonra ince bir tabaka yağ cilde sürülürdü. Böylelikle dış etkenlerden korunurdu.

Peeling'di. (cilt temizliği)

Kokulu Sabun: Temizlikte sabun en önemli üründü. Bu sebeple çok büyük bir sabun sektörü vardı. Saraya da en kaliteli sabunlar gelir ve bunlara eritilip kullanacak kişinin zevkine göre gül veya meyve şekilleri verilirdi. Saraylıların sabunları mutlaka kokulu olurdu.

Saçları Yumuşatmak: Saçlar sabunla yıkandığı zaman sertleşir. Bunun için yumuşatıcı olarak hatmi ve ebegümeci kullanmışlar. Bu bitkileri kaynatınca kıvamlı bir su oluşur. İşte o kıvamlı su bugünkü saç kremlerinden daha etkili. Saraya kilolarca kurutulmuş hatmi ve ebegümeci gelirdi.

El ve Ayak Bakımı: El, ayak ve tırnak bakımı da çok önemliydi. Bunun için susam veya zeytinyağı çok kullanırlardı. Ama bunları bitkilerle birlikte kullanırlardı. Özellikle gül yağı tercih edilirdi. Bu da şöyle elde edilirdi; kokulu gül yaprakları zeytinyağı ya da susam yağı içinde bekletilir. Sonra süzerek elde edilen yağ, cilde çok faydalı olurdu.

Koku: Osmanlı sarayında kokular çok önemliydi. Hatta hekimler kokuyla tedavi bile yapıyordu. Değişik kokuların insanları ruhen ve bedenen nasıl tedavi edeceğini çok iyi bilinirdi. Çok güzel parfümler elde ederler ve özellikle baharda buhur günleri yaparlardı. Sabahlara kadar kazanlar kaynar güzel kokular elde edilirdi.

Limon: En önemli güzellik sırlarından biri de limondu. El ve yüzleri için beyazlatıcı olarak kullanılırdı. Limon antisepti olup içinde şeker vardır, yüzü besler, gerginleştirir ve yaraları iyileştirir. Yemek Yemek: Osmanlı'da çok önemli iki estetik kaygı vardı. Ciltlerinin beyaz, saçlarının siyah olması makbuldü. Açık renk saç sevilmiyordu. Beyaz ten ise güzellik demekti. Güzellik ve genç kalmak için yemelerine çok dikkat ederlerdi. Zaten kesinlikle çok yemezlerdi. Özellikle ilkbaharda çok az yenilir, yenilenler de bağırsakları ve kanı temizleyecek sebzeler olurdu.

İspanyol kadınların güzellik sırrı, saçlarını kızılcık suyuyla durulamalarıdır. Kızılcık suyuyla saçlarınızı yıkadıktan sonra güneşe çıkarken dikkat etmelisiniz. Saç renginizde değişmeler görülebilir. Eğer koyu renk saçlara sahipseniz saç renginizde açılma olabilir; eğer sarı saçlara sahipseniz saçlarınızın rengi kırmızı ya da pembe tonlarına dönebilir.

Ayrıca İspanyol kadınları gözaltı torbaları ve göz altlarındaki mor halkalar için patates dilimlerini ince ince doğrayarak gözlerinde bekletirler.

Hintli kadınların güzellik sırları

Hintli kadınların güzellik sırrı, her gece yatmadan önce yoğurt ve badem karışımını maske olarak yüzlerine uygulamalarıdır. Gündelik bakımda ise Hindistan cevizi sütü yağını kullanırlar. Hindistan cevizi sütü yağı, kırışıkları azaltmaya ve ölü derilerden kurtulmaya yardımcı olur.

Japon kadınların güzellik sırları

Japon kadınlarının güzellik sırları, Japon kadınlarının geç yaşlanmalarıyla tüm dünya kadınları tarafından merak edilmektedir. Japon kadınları sıklıkla beyaz kamelya yağını ciltlerine, parmak uçlarıyla hafif vuruşlar yaparak uygularlar. Beyaz kamelya ve fındık yağı kullanarak ciltlerini nemlendirirler. Bu yağları saçlarına ve tırnaklarına da uygulamaktadırlar. Kamelya yağının saçların gürleşmesine yardım ettiği ve tırnakları güçlendirdiği bilinmektedir.

Yunan kadınların güzellik sırları

Yunan kadınlarının güzellik sırrı saç bakımlarında biberiye suyu kullanmalarıdır. Bunun için taze biberiyeyi kaynatırlar ve soğuduğunda süzdürürler, elde ettikleri suyla saçlarını yıkarlar. Biberiye yağı saçları temizler ve güçlendirir, özellikle yaz aylarında saçları güneşin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olur.

Ayrıca Yunan kadınlar, vücutlarını nemlendirmek için saf zeytinyağı kullanırlar. Zeytinyağı tüm ciltte oluşan yara ve izleri yok etmeye yardımcı olur.

Fransız kadınların güzellik sırları

Fransız kadınların güzelliksırrı üzüm suyudur. Parlak ve yumuşak bir cilt için üzümü ezerler ve çıkan suyu vücutlarına sürerler. Fransız kadınların güzellik sırrı üzüm suyunun,kozmetiğin anavatanı Fransa’da üretilen güzellik ürünlerinde de kullanıldığı bilinmektedir.

Antik Çağ Kadınlarının Güzellik Sırları

Yumurta

Eski Çinliler, özellikle Chen Hanedanlığı döneminde imparatorun eşi Zhang Lihua’nın güzellik uygulamalarında yumurta kullandığını gördü. En eski kayıtlara göre yumurtadan güzellik amacıyla kullanılması M.Ö.600’lü yıllardan kalma eski bir cilt bakımı tarifine kadar dayanıyor. Tarife göre, yumurta beyazı basitçe yüze ve boyuna uygulanıyor ve kurumaya bırakılıyor. Daha sonra su ile durulanıyor. Uygulama, cildi sıkılaştırmaya yardımcı olarak hızlı bir yüz gerdirme sağlıyor. Yumurtadaki yüksek protein içeriği ise cildi nemlendirme etkisi gösteriyor.

Süt, Bal ve Zeytinyağı

Süt ve bal, efsanevi güzelliği ile ünlü Kleopatra’nın güzellik sırlarından birisiydi. Ünlü güzel, bu sırrı süt, bal ve zeytinyağı karışımı içinde banyo yaparak uyguluyordu.