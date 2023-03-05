İşin uzmanları açıkladı! Depremi kaç dakika öncesinde bilmek mümkün?

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem meydana geldi. Bu depremlerin ardından Hatay ve Malatya'da da depremler meydana geldi. Artçılar ise halen devam ediyor. Yaşananların ardından milyonlarda deprem korkusu yeniden oluştu. Aktif fay hatlarının bulunduğu Türkiye'de depremin bir gerçek olduğunu anlayanlar 'Deprem önceden bilinebilir mi?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Posta'da yer alan haberde; depremle ilgili erkan uyarı uygulamalarının bulunduğu belirtildi. Android telefonlarda kullanılan deprem erken uyarı sistemi hakkında Google yetkilileri erken uyarı sisteminin işleyişine yönelik açıklamada bulundu.

Telefonlara uyarı geliyor

Yapılan açıklamada, “Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak “Farkında Ol” ve “Harekete Geç” olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor 4,5 şiddet üzerindeki depremlerde gönderilen bildirimler, kullanıcının olası şiddetli sarsıntıya hazırlanmasına yardımcı olmak için tam ekran talimat gönderiliyor ve telefondan yüksek bir ses çıkıyor. Uygulama ile gönderilen hafif titreşim yakınlarda deprem olduğunu, yoğun titreşim ise deprem uyarısı vererek “eğil, korun ve tutun” uyarılarını ekranda gösteriyor” denildi.

Erken uyarı sisteminin süresi hakkında yaptıkları açıklamada, “Uyarı süresinin uzunluğu ya da kısalığı kullanıcının depremin merkez üssüne ne kadar yakın olduğuyla bağlantılı olarak değişebiliyor” ifadeleri kullanıldı.

Deprem öncesinde kişiye süre kazandırmak ve meydana gelebilecek olası zararları en aza indirilebilmeyi hedefleyen sistem için “Android Deprem Uyarı Sistemi deprem meydana geldiği sırada zaman kazandırarak yardımcı olmayı hedefleyen bir çözüm olarak üretildi. Bu ve bunun gibi teknolojik araçların geliştirilmesi kadar yaygınlaştırılması ve kullanıcılara üst düzeyde fayda sağlayacak bir konuma gelmesi önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde de sistemin geliştirilmesi ve güncellemeye devam edilmesi planlanıyor” açıklaması yapıldı.

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İki depremden önce bildirim gönderildi

Erken uyarı sisteminin hayatımızda neleri değiştirebileceğine dair mesajlar veren Google yetkilileri “Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor. Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerde de depremlerin erken belirtilerini tespit eden Android Deprem Uyarı Sistemi üzerinden milyonlarca kullanıcıya erken uyarı gönderildi” açıklamasını yaptı.

Uyarının ardından ne yapılmalı?

Deprem uyarısı alır almaz birkaç saniye sonra deprem olacağını unutmadan ve panik yapmadan atılması gereken bazı adımlar var. İşte uyarı sonrası yapılması gereken ve hayat kurtaran maddeler:

Eğer kapalı bir alanda bulunuyorsak sabitlenmemiş dolap, raf, ünite, pencere gibi eşyalardan uzak durmak ve önceden belirlenmiş yaşam alanına geçmek gerekiyor. Sağlam bir masa, kanepe, içi dolu sandık gibi eşyaların yanları daha önceden belirlenmiş yaşam alanları olabilir. Güvenli bir yer bulup, ‘diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN’ adımları izlenmeli.

Bu esnada merdiven, balkon, asansör gibi noktalardan uzak durulması gerektiği unutulmamalı.

Eğer açık bir alanda bulunurken erken deprem uyarısını alırsanız, binalardan, enerji direklerinden, duvar diplerinden uzak durmak gerekiyor. Bulunuyorsanız deniz kıyısından uzak durmak, toprak kayması ya da kaya düşmesi olabilecek yamaçlardan da uzak durmak gerekiyor.

Kaynak: Posta