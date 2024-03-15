İşin üstü böyle örtülebilir! Eylem Tok ve katil oğlunun akıbeti nasıl olacak?

Laikçi yazar Eylem Tok, ehliyetsiz oğlunun karıştığı trafik kazasından sonra skandal bir vicdansızlığa imza attı.

İstanbul Eyüpsultan'da Tok’un oğlu T.C.’nin Porsche marka lüks araçla çarptığı Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. Oy sonrası Eylem Tok ile oğlu yetkililere teslim olmak olayın üstünü örtmek için yurtdışına kaçtı.

Laikçilerin üç maymunu oynadığı Eyüpsultan cinayeti kaçağı Eylem Tok ve katil oğlu için Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Akit TV'nin gündem belirleyen Manşetlerin Dili programında konuşan Karahasanoğlu, Eylem Tok'un Sözcü ve Cumhuriyet gibi CHP medyası tarafından el üstünde tutulan bir yazar olduğunu kaydetti.

Amerika, Amerikan vatandaşını koruyacak beyefendiler. Hukukun üstünlüğünde onlar, bizi kat kat geçen bir tabloyla bizim karşımıza çıkacaklar.

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İçimizdeki 'Amerikan uşakları' demek zorundayım artık, 'Amerika hukuk Türkiye'yi katladı' diyerek yayın yapacaklar. Bu olayda gösteriyor, Amerika'da falan hukuk yok.

Ben zannetmiyorum iade edeceklerini.