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Spor Işın Çelebi kimdir? Işın Çelebi'nin listesinde kimler var?
Spor

Işın Çelebi kimdir? Işın Çelebi'nin listesinde kimler var?

Işın Çelebi kim? Galatasaray başkan adayı Işın Çelebi, listesine divan kuruluna teslim etti. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi 'Işın Çelebi kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Işın Çelebi mesleği nedir? Işın Çelebi’nin listesi

Yeniakit Publisher
2021-05-08 10:03:00 -
Işın Çelebi kimdir? Işın Çelebi'nin listesinde kimler var?

Galatasaray Başkan adayı Işın Çelebi, listesini divan kuruluna teslim etti.  Listesi hakkında Çelebi, “Yaş ortalaması son derece genç ve 6 kadın arkadaşımızın 5'i yönetim kurulu üyesi. İş hayatında çok başarılı kadınlar. Galatasaray'da ilk olacak. Böyle yepyeni bir liste sunduk. Gençlerden oluşan ve Galatasaray'ın geleceğini planlayacak, oluşturacak, kadınlardan ve gençlerden oluşan bir liste sunduk. Diyebilirsiniz ki biz bu isimleri birçoğunu tanımıyoruz. Çünkü hepsi Galatasaray kulislerinde olmayan, iş hayatındaki başarılı insanlar” dedi.

Işın Çelebi kimdir?

Işın Çelebi, 15 Eyüy 1950'de Karaman'da dünyaya geldi. ODTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji Bölümü mezunudur. İTÜ Metalurji Mühendisliğinde Master yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümünde de Master yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi bölümünde de doktorasını yaptı. İngilizce biliyor. DPT İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı, Grup Başkanı, METAŞ Genel Müdürüydü. 18, 19, 20 ve 21. Dönem ANAP İzmir milletvekilliği yaptı. Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanıdır.

Işın Çelebi, Adnan Polat'ın başkan olduğu dönemde Galatasaray Spor Kulübü 2. başkanlığı görevini yürütmüştür.

Işın Çelebi, evli ve üç çocuk babasıdır.

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