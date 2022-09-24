İsimlerini tek tek biliyormuş! Boş tehdide gerek yok Bay Kemal haydi açıkla

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Küçük yatırımcıyı soyanları isim isim biliyorum, SPK’yı son kez uyarıyorum, manipülatörleri temizlemeli!” açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Etrafındaki şakşakçıların gazı ile, Cumhurbaşkanlığı adayı için havaya giren Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta kendini ön plana çıkartmak üzere gürültü kopartan açıklamalar yapıyor.

İçi boş, ama gürültüsü yüksek açıklamalar..

Sonuncusu da, borsadaki yükseliş ve inişlerle ilgili..

Daha bir ay önce, “piyasa dolandırıcılığı yaptı”ğı için SPK’nın ceza verdiği bir kadını allayıp, pullayıp dürüst işkadını diye bize takdim eden Kemal Kılıçdaroğlu..

Şimdi esip gürlemiş: “Küçük yatırımcıyı soyanları isim isim biliyorum, SPK’yı son kez uyarıyorum, manipülatörleri temizlemeli!”

Bir ay önce, mafya babası Sedat Peker üzerinden, SPK yetkililerini suçlayan açıklamalarda ana merkezde duran kişi kimdi?

Tam da küçük yatırımcıyı dolandıran bir isim..

Mine Tozlu Özeren..

Ne yapmıştı bu kadın?

SPK tarafından, küçük yatırımcıyı zarara uğratmak, piyasa dolandırıcılığı yapmaktan para cezasına muhatap olan bir kişi..

Bu kadın aldığı cezayı gizleyerek ne diyordu: “Halka açılmak istiyorum. Ama benden rüşvet istediler”

Bakıyorsunuz, tam da halka açılarak küçük yatırımcıyı zarara uğratmak isteyen bir piyasa dolandırıcı ile karşı karşıyasınız..

Ama bu kadını savunanlar kimlerdi?

Mafya babası Sedat Peker ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Bazı okurlarımız, “Kadın iddialarda bulunduğu için, hemen kendisine suç uydurulmuş olamaz mı?” diye soracaklar..

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