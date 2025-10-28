İsimler değişiyor, kılık değişmiyor

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan ve Merdan Yanardağ casusluk suçundan tutuklanırken, soruşturma ilginç bağlantılarla da dikkat çekiyor. Casusluk soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün, İngiliz ve Amerikan istihbaratı ile gizli yazışmalarını tek tek anlatırken, kriptolu uygulama üzerinden yapılan yazışmalarda “Mayor” kod adının İmamoğlu’na ait olduğu iddia edildi.

TESADÜFÜN BU KADARI

Yabancı servislerle veri hırsızlığı ve seçim süreçlerine müdahale detayları da itiraflar arasında dosyaya girdi. İşte Hüseyin Gün’ün, ifadesinde yer alan; “10 Haziran 2019 tarihinde manevi annem Seher Alaçam yönlendirmesi ile Necati Özkan ile tanıştım, sonrasında ilk seçim tarihi olan 31 Mart 2019 ile ikinci seçim tarihi olan 23 Haziran 2019 tarihleri arasında seçim süreciyle alakalı beraber çalıştık. İrtibatım Necati Özkan’laydı. Bazen ummadığı noktalarda serzenişleri oluyordu. Yönlendirmelerimizde büyük oranda Seher ile birlikte çalıştık. Bazen ofisinde, bazen Saraçhane’de belediye binasında görüştük. O da bize yardımlarımız için teşekkür etti. Dolayısıyla teşekkür etmesinden de anlaşılacağı üzere tüm faaliyetlerimizden haberdardı” şeklindeki detaylardan, Seher Alaçam’ın perde arkasından Ekrem İmamoğlu’nun çevresine konumlandırılan casusluk ağını yönettiği anlaşılıyor. Seher Alaçam’ın Hüseyin Gün ile birlikte Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederken çekilen fotoğrafta dikkat çeken İngiliz kadınlarına has şapkalı giyimi, ilginç bir şekilde Thomas Edward Lawrence’ın “manevi annesi” olarak bilinen ve Osmanlı sonrası Ortadoğu haritalarının şekillenmesinde etkili olan İngiliz Casusu Gertrude Margaret Lowthian Bell’in fotoğraflarındaki giyim tarzıyla benzerlik gösteriyor.

ÖLÜMLERİ BİLE BENZER

Öte yandan, Hüseyin Gün’ün Seher Alaçam’a “manevi annem” demesi de aralarında Bell-Lawrence ikilisinin arasındaki bağa benzer bir bağın söz konusu olduğunu ortaya koyuyor. Yalnızlık ve sağlığının da bozulması sebebiyle bunalıma giren Gertrude Bell’in 1926 yılında Bağdat’ta aşırı dozda uyku hapı nedeniyle öldüğü biliniyor. Bell’in ölümü hakkında çok fazla tartışma bulunuyor. Ancak, aşırı dozun kasıtlı bir intihar mı yoksa kaza sonucu mu olduğu konusunda fikir birliğine varılmış değil. Seher Erçili Alaçam’ın da, 2022 yılında evinin havuzunda ölü bulunduğu belirtiliyor.

ÖZEL DE “CASUSLUK” DEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, 23 Ekim”de yaptığı açıklamada, Hüseyin Gün’ün itirafçı olarak “İngiliz ajanıyım” dediğini duyurdu. İfade vermek üzere Çağlayan’daki adliyeye getirilen İmamoğlu’na destek için toplanan kalabalığa hitap eden CHP lideri Özgür Özel, “Casusluk suçu diye bir şey icat ettiler. Öğrendik ki hani Necati Özkan ile birlikte bilgileri sızdırdı deyip de Necati Özkan’ın ‘2019 seçiminden sonra bir kez gördüm, sosyal medya analizi satmaya geldi ve almadık, gitti. Bir daha görmedim’ dediği kişi biraz önce itirafçı olmuş. ‘İngiliz ajanıyım ben’ demiş itirafçı olarak” diyerek, bir anlamda İmamoğlu’na destek verirken “casusluk” vurgusunu yaptı.

Kaynak: YENİAKİT GAZETESİ